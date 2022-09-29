Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının gerçekleştirilmesinin ardından birçok aday heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor ve internet üzerinde TUS Sonuçları ne zaman açıklanacak? Araştırmasını gerçekleştiriyor. Peki, TUS Sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS Sonuçları açıklanma tarihi ne zaman, hangi tarihlerde açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2022-TUS 2. Dönem oturumunun gerçekleştirilmesi ile birlikte adaylar TUS Sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu araştırmaya başladılar. Bu haberimizde ise TUS Sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, TUS Sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS Sonuçları açıklanma tarihi ne zaman, hangi tarihlerde açıklanacak?

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM başkanlığı tarafından yayınlanmakta olan ÖSYM sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının sonuçları 29 Eylül'de adayların erişimine açılacak. Bu sayede adaylar TUS sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

TUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.