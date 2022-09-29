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TUS sonuçları nasıl öğrenirim? TUS e devlet - ÖSYM öğrenme linki!

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TUS sonuçları nasıl öğrenirim? TUS e devlet - ÖSYM öğrenme linki!

TUS sınavına katılan adaylar bir süredir heyecanlı bekleyiş ile TUS sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Adaylar TUS sonuçları nasıl öğrenirim? Sorusu ile bir süredir internet üzerinde araştırma yapıyordu. Açıklanan TUS sonuçları ile birlikte birçok kişi TUS sonuçları nasıl öğrenirim? Sorusunu araştırıyor. Peki, TUS sonuçları nasıl öğrenirim? TUS e devlet - ÖSYM öğrenme linki!

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TUS sonuçları nasıl öğrenirim? Sorusu, açıklanan TUS sonuçları ile birlikte daha çok araştırmaya başlandı. Tıpta uzmanlık eğitimini görmek isteyen adaylar, 2022 2. Dönem TUS sınavına katıldı. Sınava katılan adaylar uzun süredir sınavın sonuçlanmasını bekliyordu. Sonuçlar bugün itibari ile açıklandı. Peki, TUS sonuçları nasıl öğrenirim? TUS e devlet - ÖSYM öğrenme linki!

TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİRİM?

TUS sonuçları 9 Eylül Perşembe günü açıklandı. Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM başkanlığının https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Aşağıda yer alan TUS e devlet - ÖSYM öğrenme linkine tıklayarak da sonuç sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

TUS SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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