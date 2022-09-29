TUS sonuçları nasıl öğrenirim? TUS e devlet - ÖSYM öğrenme linki!

TUS sınavına katılan adaylar bir süredir heyecanlı bekleyiş ile TUS sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Adaylar TUS sonuçları nasıl öğrenirim? Sorusu ile bir süredir internet üzerinde araştırma yapıyordu. Açıklanan TUS sonuçları ile birlikte birçok kişi TUS sonuçları nasıl öğrenirim? Sorusunu araştırıyor. Peki, TUS sonuçları nasıl öğrenirim? TUS e devlet - ÖSYM öğrenme linki!