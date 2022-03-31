TUS SONUÇLARI açıklandı! TUS 2022 Taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? TUS sonuç sorgulama linki!

TUS kadroları ile taban puanları Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına giren adaylar tarafından merak ediliyor. TUS sonuçlarının bugün adayların erişimine açıldı. Peki TUS kadroları açıklandı mı?TUS SONUÇLARI açıklandı! TUS 2022 Taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? İşte TUS taban puanları...

TUS NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.

Her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. ÖSYM'nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan bir sınavdır. 2012 öncesinde TUS yalnızca Ankara'da yapılmaktaydı. 2022 itibarıyla sınav merkezi sayısı 14 e çıkarıldı Yayınlanan son kılavuza göre artık TUS Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van şehirlerinde de yapılacak

Sınav, "tıbbî yabancı dil sınavı" ve "bilim sınavı" olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan yabancı dil sınavının amacı, bilim sınavına girmeye hak kazanacak adayların belirlenmesidir. "Bilim sınavı" olarak adlandırılan ikinci basamak sınavın amacı ise, bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayların belirlenmesi ve tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmeleridir.

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

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