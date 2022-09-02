TUS sınavı ne zaman? 2022 TUS/2 başvuruları bitti mi, başvuru ücreti ne kadar? TUS kaç soru, kaç dakika?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) son başvuru tarihi ve başvuru ücreti gündemde yerini aldı, TUS 2. dönem sınavı için geri sayım devam ederken; sınava girecek adaylar TUS - 2'nin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, TUS sınavı ne zaman? 2022 TUS/2 başvuruları bitti mi, başvuru ücreti ne kadar? TUS kaç soru, kaç dakika?