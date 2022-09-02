TUS sınavı ne zaman? 2022 TUS/2 başvuruları bitti mi, başvuru ücreti ne kadar? TUS kaç soru, kaç dakika?
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) son başvuru tarihi ve başvuru ücreti gündemde yerini aldı, TUS 2. dönem sınavı için geri sayım devam ederken; sınava girecek adaylar TUS - 2'nin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, TUS sınavı ne zaman? 2022 TUS/2 başvuruları bitti mi, başvuru ücreti ne kadar? TUS kaç soru, kaç dakika?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) son başvuru tarihi ve başvuru ücreti gündemde yerini aldı, TUS 2. dönem sınavı için geri sayım devam ederken; sınava girecek adaylar TUS - 2'nin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, TUS sınavı ne zaman? 2022 TUS/2 başvuruları bitti mi, başvuru ücreti ne kadar? TUS kaç soru, kaç dakika? İşte detaylar haberimizde...
14 Temmuz'da başlayan TUS-2 2022 başvuruları 26 Temmuz Salı günü son buldu.
ÖSYM 2022 TUS - 2 BAŞVURU EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN
TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (2022-TUS 2. DÖNEM) BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN
TUS 2022 - 2 için başvuru ücreti 310 Türk Lirası olarak belirlendi.
2022-TUS 2. Dönem sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
TUS2 geç başvuru tarihi 2 Ağustos 2022 olarak belirlendi.
Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecektir.
Şimdiye dek hazırlanan TUS, 120 çoktan seçmeli sorudan meydana gelmişti ve cevaplama süresi 150 dakika olarak belirlenmişti.
Klinik Tıp Bilimleri testinde ise 120 adet çoktan seçmeli soru için verilen süre 150 dakikaydı.