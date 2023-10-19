TUS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI: TUS sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır 2023? ÖSYM TUS sınav sonuç ekranı!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı 24 Eylül 2023 tarihinde uygulandı ve adaylar gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. Peki, TUS sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır 2023?

TUS sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır 2023? Sorusu, TUS sınavına katılan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilen konulardan birisi olarak bilinmekte. 2023-TUS 2. Dönem ve 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuçları adaylar tarafından büyük önem taşıyor. Peki, TUS sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır 2023? İşte ÖSYM TUS sınav sonuç ekranı!

TUS SINAV SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR 2023?

24 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) sonuçları ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte adayların erişimine açıldı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'da ÖSYM'nin resmi sayfasından açıklandı. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris sitesinden sonuçlarına ulaşabilirler. Aşağıda yer almakta olan "TUS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI" üzerinden direkt olarak sonuç ekranını görüntüleyebilirsiniz.

TUS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sınav sonuçları 19 Ekim günü saat 10.00'da ÖSYM sonuç sitesi üzerinden erişime açıldı. TUS sonuçlarını sorgulamak isteyen uzman doktor adayları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişim sağlayabilir.