TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu araştırılıyor. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınava giren adaylar ise TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 TUS sonucu ne zaman açıklanır? TUS açıklanma tarihi araması yaptı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS sınav sonuçları 19 Ekim günü saat 10.00'da ÖSYM sonuç sitesi üzerinden erişime açıldı. TUS sonuçlarını sorgulamak isteyen uzman doktor adayları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişim sağlayabilir.

TUS 2. dönem sınav sonuçları

TUS PUAN HESAPLAMA!

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Bilim Sınavı cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunarak, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.Standart puanlar kullanılarak,tıp fakültesi mezunu adaylar için Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) olmak üzere iki ayrı puan hesaplanacaktır. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun adaylar için ise yalnız T Puanı hesaplanacaktır.

Tıp fakültesi mezunuadayların KTBT veTTBT-1'den aldıkları standart puanların her birinin 0.5 ile çarpılarak toplanmasıyla bu adayların K Puanları; TTBT-1 standart puanının 0.7 ile ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla da T Puanları elde edilecektir. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olan adayların T Puanları ise bu adayların TTBT-1standart puanının 0.7; TTBT-2 standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

TUS AÇIKLANDI MI?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'da ÖSYM'nin resmi sayfasından açıklandı. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris sitesinden sonuçlarına ulaşabilirler.

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