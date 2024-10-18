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TUS kontenjanları açıklandı mı 2024? TUS tercih kılavuzu ÖSYM yayınlandı mı?

TUS kontenjanları açıklandı mı 2024? TUS tercih kılavuzu ÖSYM yayınlandı mı?
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Tıpta uzmanlık sınavına (TUS) giren bazı adaylar kontenjanların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyorlar. Peki, TUS kontenjanları açıklandı mı 2024?

Tıpta uzmanlık eğitimi, bir hekimin tıbbın bir alanında özel bilgi edinmesi, beceri ve tutum kazanmasını sağlayan lisansüstü eğitimdir. Peki, TUS kontenjanları açıklandı mı 2024?

TUS NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Sınava ayrıca veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar da başvurabilir.

Her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere 2 kez yapılır ve TUS taban puanları ÖSYM tarafından açıklanır. ÖSYM'nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılan bir sınavdır. 2012 öncesinde TUS yalnızca Ankara'da yapılmaktaydı. 2022 itibarıyla sınav merkezi sayısı 14'e çıkarıldı. Yayınlanan son kılavuza göre artık TUS Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van şehirlerinde de yapılacak.

Sınav, "tıbbî yabancı dil sınavı" ve "bilim sınavı" olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan yabancı dil sınavının amacı, bilim sınavına girmeye hak kazanacak adayların belirlenmesidir. "Bilim sınavı" olarak adlandırılan ikinci basamak sınavın amacı ise, bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayların belirlenmesi ve tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmeleridir.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.

TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI 2024?

2024-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınav sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklandı.

TUS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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