TUS başvuruları başladı mı? TUS sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2023 yılına ait sınav takvimini açıkladı. TUS 2023 sınav tarihi de bu bağlamda yakından takip edilen konulardan bir tanesi oldu. Peki TUS sınav başvuruları başladı mı? TUS sınavı ne zaman yapılacak? TUS sınavı kaç dakika kaç soru? TUS sınavı ne işe yarar? İşte tus sınavı hakkında tyüm merak edilenler...

Yeni yılın ilkTUS sınavı için heyecan devam ediyor. TUS başvurusunda bulunacak olan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan tarihleri araştırlıyor.Peki TUS sınav başvuruları başladı mı? TUS sınavı ne zaman yapılacak? TUS sınavı kaç dakika kaç soru? TUS sınavı ne işe yarar? Detaylar haberimizde...

TUS SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TUS 1.DönemBaşvuruları başladı. Adaylar 27 Ocak 6 Şubat tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS ekranından başvurularını gerçekleştirebilirler.

TUS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Buna göre; TUS sınavı 26 Mart 2023 tarihinde yapılacak.

TUS SINAVI HANGİ AYLADA YAPILIR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl Mart ve Eylül aylarında olmak üzere 2 kez yapılır.

TUS SINAVI NE İŞE YARAR?

TUS'a girerek seçmiş olduğu bölümü kazanan öğrenciler bölümün belirlediği eğitim yılı süresince eğitimlerine devam ederler ve bu eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Uzman Doktor unvanını alırlar

TUS SINAVI NE KADAR SÜRER?

Tıp fakültesi mezunları için Temel Tıp Bilimleri Testinde 120 soru, Klinik Tıp Bilimleri Testinde 120 soru toplam 240 soru bulunmaktadır. Adaylara her iki oturum için toplam 240 dakika süre verilmektedir.