TUS/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! TUS ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023?
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve 2023-TUS 2. Dönem sonuçları sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TUS ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. TUS/2 sonuçları sorgulama ekranı gündeme geliyor. Peki, TUS/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! TUS ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023?
TUS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak ve TUS sonuçları sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor. Adaylar, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına 24 Eylül 2023 tarihinde girdi. Ardından TUS/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. TUS/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! TUS ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? Detaylar haberimizdedir…
TUS NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'da ÖSYM'nin resmi sayfasından açıklanacaktır. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris sitesinden sonuçlarına ulaşabilirler.
TUS/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TUS 2. dönem sınav sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'da ÖSYM tarafından açıklanacaktır. TUS sonuçlarını sorgulamak isteyen uzman doktor adayları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişim sağlayabilir.