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TUS/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! TUS ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve 2023-TUS 2. Dönem sonuçları sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TUS ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. TUS/2 sonuçları sorgulama ekranı gündeme geliyor. Peki, TUS/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! TUS ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023?