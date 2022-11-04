ÖSYM tarafından 19 – 25 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçları bir süredir sınava giren adaylar tarafından bekleniyordu. Sonuçların açıklanması ile birlikte adaylar TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları sorgulama ekranı! TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları açıklandı mı?

TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları sorgulama ekranı araması, özellikle sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar tarafından gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen adayların konuya ilişkin merak ettiği bir diğer soru ise TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları açıklandı mı? Sorusu oluyor. İşte TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları sorgulama ekranı! Peki, TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları açıklandı mı?

TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

4 Kasım Cuma günü TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarının açıklanması ile birlikte adaylar TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları sorgulama ekranını araştırıyorlar. Sorgulama ekranına ulaşmak isteyen kullanıcılar TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI'na tıklayarak Sorgulama ekranına ulaşabilirler.

TUS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Şimdiye dek hazırlanan TUS, 120 çoktan seçmeli sorudan meydana gelmişti ve cevaplama süresi 150 dakika olarak belirlenmişti.

Klinik Tıp Bilimleri testinde ise 120 adet çoktan seçmeli soru için verilen süre 150 dakikaydı.