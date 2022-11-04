TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı! Son dakika! TUS sonuçları nereden bakılır? TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TUS yerleştirme sonuçları nereden bakılır? ve 2022 TUS açıklandı mı? soruları adaylar tarafından merak ediliyor. 4 Eylül tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacağı bekleniyordu. ÖSYM 4 Kasım günü TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Peki, TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı! Son dakika! TUS sonuçları nereden bakılır? TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?