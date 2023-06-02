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Adaylar, 2023-TUS 1. Dönem tercihlerini bireysel olarak gerçekleştirmelidir. TUS 1. dönem tercih başvurusu ne zaman? 2023-TUS 1. Dönem tercih nasıl yapılır? TUS tercih başvuru ekranı! konuları merak ediliyor. TUS 1. dönem tercih başvurusu ne zaman? 2023-TUS 1. Dönem tercih nasıl yapılır? TUS tercih başvuru ekranı! sıkça araştırılıyor. TUS 1. dönem tercih başvurusu ne zaman? 2023-TUS 1. Dönem tercih nasıl yapılır? TUS tercih başvuru ekranı! Detaylar haberimizdedir…

TUS 1. DÖNEM TERCİH BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 01 - 08 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 01 Haziran 2023 tarihinde saat 16.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 08 Haziran 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2023-TUS 1. DÖNEM TERCİH NASIL YAPILIR?

Yerleştirme işleminde, 2023-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2023-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

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