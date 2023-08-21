TUS 1.DÖNEM SONUÇLARI öğren sorgulama ekranı! TUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, nereden kontrol edilir?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Ağustos 2023 tarihinde yapılan duyuruda 2023-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Peki, TUS 1.DÖNEM SONUÇLARI öğren sorgulama ekranı! TUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, nereden kontrol edilir? İşte detaylar…
ÖSYM başkanlığı tarafından 2023-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandığı duyuruldu. Uzmanlık sınavına giren binler şimdi TUS 1.DÖNEM SONUÇLARI öğren sorgulama ekranı! TUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, nereden kontrol edilir? Sorularını soruyor. İşte detaylar…
TUS 1.DÖNEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
2–9 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 21 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.