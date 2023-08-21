TUS 1.DÖNEM SONUÇLARI öğren sorgulama ekranı! TUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, nereden kontrol edilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Ağustos 2023 tarihinde yapılan duyuruda 2023-TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Peki, TUS 1.DÖNEM SONUÇLARI öğren sorgulama ekranı! TUS 1. Dönem sonuçları açıklandı mı, nereden kontrol edilir? İşte detaylar…