TURUNCU KOD NEDİR? Meteoroloji kodları ve anlamları neler?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bazı uyarılarda kırmızı, turuncu gibi kodlarla uyarılar veriliyor. Bu kodların anlamları araştırılıyor. Peki turuncu kod nedir? Meteoroloji kodları ve anlamları nedir? İşte detaylar...

TURUNCU KOD NEDİR?

Turuncu kod, meteorolojik bir uyarı sisteminde "hava durumunun tehlikeli" olduğunu ifade eder. Bu kod, tahmin edilen meteorolojik olayın sıklıkla görülmemesine rağmen olası hasar ve kayıpların meydana gelebileceği anlamına gelir. Dolayısıyla, bu durumda çok dikkatli olunmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sürekli olarak takip edilmelidir. Turuncu kod, halkın ve ilgili kurumların gerekli önlemleri alması gerektiğini belirten bir uyarıdır.

METEOROLOJİ KODLARININ ANLAMLARI

Meteorolojinin sitesine göre kodların anlamları şöyle:

YEŞİL: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

SARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

KIRMIZI: Hava durumu çok tehlikelidir Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.