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Turuncu kart nedir? Futbolda turuncu kart ne demek, ne anlama geliyor?

29 Kasım 2023 09:30 Son Güncelleme: 09:33 Abone Ol

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbol oyun kurallarına yeni bir ek yaptı. Bu değişiklikle birlikte futbolculara gösterilecek turuncu kartın ne olduğu merak ediliyor. Peki, Turuncu kart nedir? Futbolda turuncu kart ne demek, ne anlama geliyor?