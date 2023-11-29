Turuncu kart nedir? Futbolda turuncu kart ne demek, ne anlama geliyor?
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbol oyun kurallarına yeni bir ek yaptı. Bu değişiklikle birlikte futbolculara gösterilecek turuncu kartın ne olduğu merak ediliyor. Peki, Turuncu kart nedir? Futbolda turuncu kart ne demek, ne anlama geliyor?
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) futbolda devrim niteliği taşıyan yeni bir karara onay verdi. Merak edilenler arasında ise Turuncu kart nedir? Futbolda turuncu kart ne demek, ne anlama geliyor? soruları yer aldı.
TURUNCU KART NEDİR?
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbol oyun kurallarına yeni bir ek yaptı. Bu değişiklikle birlikte futbolculara gösterilecek turuncu kart, belirli bir süre oyun dışı bırakma cezası anlamına gelecek. Yeni kart uygulaması, futbolcuların 10 dakika boyunca kenarda beklemesini gerektirecek.
Hakemler turuncu karta sarı ya da kırmızı kart arasında kaldığı durumlarda başvuracak. Turuncu kartı gören futbolcu 10 dakika kenarda bekleyecek.
UYGULAMAYA GEÇİLEBİLİR
Turuncu kart uygulaması Premier Lig gibi en üst seviye liglerde önümüzdeki dönem uygulamaya alınabilir. Yeni kartla birlikte futbolda dengelerin değişeceği düşünülüyor.