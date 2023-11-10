Tursil, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman Tursil hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Tursil hangi ülkenin? Tursil hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Tursil markası nereye ait?

Tursil hangi ülkenin? Tursil hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Tursil markası nereye ait?

Tursil hangi ülkenin? Sorusu, gündeme gelen olayların ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Tursil, dünya genelinde temizlik ve çamaşır yıkamanın sembolü haline gelmiş bir markadır. Peki, Tursil hangi ülkenin? Tursil hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Tursil markası nereye ait?

TURSİL HANGİ ÜLKENİN?

Türkiye'nin ilk deterjan markası olan Tursil, 1936'dan beri devam ediyor. Marka şu anda Almanya merkezli Henkel bünyesi altındadır. 1936'da Türkiye'nin ilk yıkama maddesi olan Tursil'in üretimine başlayan Turyağ, 1957'de sermaye artırımına gidince, Yapı ve Kredi Bankasıyla ortak oldu. 1965 yılında Alman Henkel'in ortaklığı ile Turyağ yeni bir döneme geçti ve 1994 yılında Yapı Kredi Bankası, elindeki hisseleri Henkel'e devretti.

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