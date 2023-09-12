TÜRSAB, WhatsGO ile iş birliği yaparak seyahat acentelerinin dijitalleşme sürecine destek olacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), teknoloji şirketi WhatsGO ile iş birliği protokolü imzalayarak seyahat acentelerinin sosyal medya kanallarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak sağlayacak.

Seyahat acentelerinin dijitalleşen dünyaya uyum sağlaması için birçok projeyi hayata geçiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), teknoloji şirketi WhatsGO ile iş birliğine imza attı.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB, turizm sektöründe dijitalleşme yolundaki adımlarına bir yenisini daha ekledi. TÜRSAB ile teknoloji şirketi WhatsGO arasında imzalanan iş birliği protokolü, seyahat acentelerinin iş hacmini artıracak biçimde sosyal medya kanallarını çok daha etkin şekilde yönetmesine olanak sağlayacak.

TÜRSAB ile WhatsGO arasındaki iş birliği protokolü TÜRSAB Genel Merkez binasında gerçekleşen lansmanda imzalandı. Toplantıya TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Taş'ın yer aldığı TÜRSAB heyeti ve WhatsGO Üst Yöneticisi (CEO) Ercan Balcı başkanlığındaki WhatsGO heyeti katıldı.

Seyahat acentelerinin iş hacmini artıracak iş birliği

TÜRSAB ile WhatsGO arasındaki iş birliği, seyahat acentelerine yüksek maliyetli yazılımlarla uzun kurulum süreçlerine girmeden WhatsApp, Facebook, Instagram, Webchat, Telegram, Google Business gibi benzeri kanallar üzerinden müşterileriyle iletişim kurabilme ve satış olanaklarını optimize etme olanağı sağlayacak.

Anlaşma çerçevesinde sisteme üye olan TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri bu sistemden 2 ay boyunca ücretsiz yararlanarak bizzat test etme fırsatı yakalayacak.

Seyahat acentelerinin taleplerine göre farklı üyelik paketleri sunan WhatsGO, 2 ay boyunca acentelere tüm paketleri açık tutacak. Daha sonra WhatsGO'nun bu hizmetinden faydalanmak isteyen seyahat acentelerine özel indirimler uygulanacak.

Toplantıda konuşma yapan TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker ve WhatsGO CEO'su Ercan Balcı, iş birliği anlaşması hakkında bilgi verdi.

"Proje, acentelerin dijital platformlarda yaşadığı karmaşaya son verecek"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen TÜRSAB Başkan Yardımcısı Eker, seyahat acentelerine satışlarını artırmaları ve iş yapışlarını kolaylaştırmalarına olanak tanıyan hizmetlerin yanında onları geleceğe hazırlayan vizyoner projelerle de desteklediklerine işaret ederek, iş birliğinin hem maliyetleri azaltacak hem de satışı artıracak bir proje olduğuna dikkati çekti.

Tüketiciler arasında sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, şirketlerin de tanıtımdan satış pazarlamaya, müşteri şikayetlerinin karşılanmasından yeni ürün lansmanlarına kadar her alanda sosyal medyayı kullanmalarını beraberinde getirdiğini belirten Eker, "Artık birçok seyahat acentemiz tanıtımlarını veya kampanyalarını bu kanallar üzerinden gerçekleştiriyor. Sayıları hızla artan sosyal medya mecraları, üyelerimize satış ve pazarlama açısından yeni olanaklar sunarken, mecra sayısındaki artış, dönem dönem karmaşaya da yol açabiliyor. WhatsGO ile gerçekleştireceğimiz iş birlikteliği üyelerimizin işlerini kolaylaştırma ve yaşadıkları bu karmaşaya son verme yönünde atılmış bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRSAB ile hayata geçirdiğimiz proje örnek proje olacak"

WhatsGO CEO'su Balcı da turizm sektörünün dijitalleşme sürecinde seyahat acentelerinin öncü olduğuna vurgu yaparak, dijital süreçlerin bugüne kadar daha çok seyahat öncesiyle sınırlı kaldığını, seyahat anı ve sonrasında da dijital iletişimde kalmanın son derece önemli olduğunu anlattı.

WhatsGO'nun CRM tabanlı bir kanal olduğunu ifade eden Balcı, müşteri ile iletişimin tek taraflı değil, çift taraflı olması gerektiğini, seyahat acentelerinin büyük reklam bütçelerine sahip olmadan müşteri ile tek bir veri tabanında farklı kanallardan iletişimde olmasına olanak sağladıklarını belirtti.

Balcı, TÜRSAB ile gerçekleştirdikleri iş birliği projesinin turizm sektörü açısından örnek bir proje olmasını hedeflediklerini aktararak, "Seyahatte dijital tabanlı asistanlık yayılıyor. Dijital dünyada tüketiciyi tek başına bırakmak artık çok pahalı olmaya başladı. Bu tür sistemler turizm gibi rekabetçi sektörler için çok değerli. TÜRSAB ile iş birliği çerçevesinde hayata geçirdiğimiz bu projenin yerelden dünyaya da ihraç edebileceğimiz örnek bir proje olmasını amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.