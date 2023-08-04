TÜRSAB, uluslararası sağlık turizmi acentelerine denetim gerçekleştirdi

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), uluslararası sağlık turizmi hastaları ve tatilcilerin transferini sağlayan acentelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ankara İl Müdürlüğü Esenboğa trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, korsan faaliyetler, emniyet ve yeterlik ile transfer evraklarının ve izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), özellikle yurt dışından gelen uluslararası sağlık turizmi hastaları ve tatilcilerin transferini sağlayan acentelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ankara İl Müdürlüğü Esenboğa trafik ekipleri tarafından Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, korsan faaliyetler, emniyet ve yeterlik ile transfer evraklarının ve izinlerinin olup olmadığını kontrol edildi.

TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası Sağlık Turizmi Komite Başkanı Fedakar Günsili, yaptığı açıklamada, 'Yaz aylarında artış gösteren uluslararası sağlık turizm hastaları ve tatilciler için acentalara yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ankara İl Müdürlüğü Esenboğa trafik ekiplerimiz ile beraber ortaklaşa düzenlediğimiz denetimlerde evrakların tam olup olmadığını, gerekli transferlerin yapılıp yapılmadığını, gerekli izinlerin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Araçların emniyet ve yeterlilikleri sorgulanırken TÜRSAB görevlilerimiz tarafından da araçlar sorgulanmaktadır. Korsan faaliyetlerinde sorgulandığı denetimde misafirlerimizin güvenli bir şekilde seyahat etmesini hedefliyoruz' dedi.

'22 KAÇAK TRANSFER YAPILDIĞINI TESPİT ETTİK'

Günsili, denetimlere aralıksız devam edeceklerini ifade ederek 'Bölgemizde yılın ilk 7 aylık sürecinde bin 348 transfer ve tur düzenleyen araçları denetime tabi tuttuk ve bu araçlardan 22 tanesinin kaçak transfer ve tur yaptığını; aynı zamanda yasal sorumluluklarını yerine getirmediğini tespit ettik. Bunlarla ilgili gerekli idari ve ceza işlemi uygulandı. TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu olarak denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz' diye