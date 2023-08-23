TÜRSAB, Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali'ne Destek Veriyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali'ne destek vererek tüm turizm camiasını ve vatandaşları festivale davet etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), İzmit Belediyesi tarafından 25-27 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenecek "12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali"ne destek vererek tüm turizm camiasını ve vatandaşları festivale davet etti

İzmit Belediyesi'nin bu yıl 12'ncisini düzenleyeceği "Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali", 25 Ağustos'ta İzmit Kent Meydanı'nda başlayacak. Kentin farklı noktalarında birbirinden keyifli etkinliklerde pişmaniye üreticileri vatandaşlarla bir araya gelecek. İzmitliler, ulusal ve uluslararası birçok ünlü ismin yer alacağı etkinliklerde eğlence dolu üç gün geçirecek.

Turizm alanında Türkiye'deki bütün seyahat acentalarının üye olduğu TÜRSAB da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak Pişmaniye Festivali'ne tüm üyelerini ve vatandaşları davet etti. Paylaşım şöyle: "İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali 25-26-27 Ağustos tarihlerinde İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Birliğimizin de desteklediği festival kapsamında yarışmalar, konserler, bando grup performansları, dans gösterileri ve söyleşiler düzenlenecektir. Ünlü sanatçıların katılımı ve çeşitli organizasyonların düzenleneceği festivale tüm turizm camiası ve halkımız davetlidir."