TÜRSAB tarafından düzenlenen 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı başladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı, Balkan ülkeleri ile Türkiye arasındaki turizm ilişkilerini güçlendirmek amacıyla kapılarını açtı. Fuarda, 20 ülkeden alım heyetleri ve ziyaretçiler yer alıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki turizm ilişkilerini güçlendirmek, geliştirmek ve var olan potansiyeli açığa çıkarmak amacıyla düzenlenen 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı kapılarını açtı.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen, Balkan ülkeleri ile Türkiye arasındaki turizm potansiyelini açığa çıkarması beklenen ve borsa niteliği taşıyan fuara, 20 ülkeden alım heyetleri ile ziyaretçiler katılıyor.

TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri Ticaret AŞ tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İBB Kültür AŞ iş birliğiyle organize edilen fuar, B2B ağırlıklı olarak organize edildi.

Fuar, hedef ülkelerden katılan alım heyetlerini dünyanın birçok yerinden gelen katılımcı ve ziyaretçilerle İstanbul gibi stratejik öneme sahip bir şehirde buluşturdu.

Etkinliğe, KKTC, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Bosna Hersek, Çin, Hırvatistan, Hindistan, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Malezya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Uganda, Ürdün ve Yunanistan'ın da bulunduğu birçok ülkeden katılımcıların yanı sıra farklı ülkelerden alım-satım heyetleri ile çok sayıda ziyaretçi katıldı.

"KKTC'ye Balkanlar'dan daha çok turist bekliyoruz"

Açıklamada, fuarın açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkelerine gelen ziyaretçi sayısının Kovid-19 öncesi dönemi yakaladığını belirterek, KKTC'yi Türkiye'den sonra en çok Avrupalıların ziyaret ettiğini anlattı.

Balkanlar'dan daha çok ziyaretçi beklediklerini kaydeden Ataoğlu, temmuz hizmete giren yeni havalimanının KKTC turizmine önemli katkılar yapmasını beklediklerinden bahsetti.

Ataoğlu, Girne ve Magusa'daki yeni turizm yatırımlarına değinerek, sağlık, spor ve alternatif turizm alanlarında yatırımcıları KKTC'ye davet etti.

"Hedef, karşılıklı ziyaretçi hacmini 12 milyona çıkarmak"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da Türkiye'nin konumu itibarıyla Asya ve Avrupa arasında bir köprü oluşturduğunu bildirdi.

Bağlıkaya, 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı'nın Balkan ülkeleri ve Türkiye arasındaki iş birliklerini artıracağını, sosyal ve ekonomik ilişkileri de güçlendireceğini kaydederek, Kovid-19 sonrası yakın mesafeli destinasyonların seyahat tercihlerinde öne çıktığını anımsattı.

Birbirine coğrafi olarak son derece yakın olan Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki turizm hareketlerinin henüz beklenen seviyelere ulaşmadığını anlatan Bağlıkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Balkan ülkelerinden Türkiye'ye 5,6 milyon ziyaretçi gelirken Türkiye'den Balkanlara giden ziyaretçi sayısı da yaklaşık 2,1 milyon düzeyinde. Balkan ülkeleri ile Türkiye arasında 7,7 milyon civarında bir turist hareketliliğinden söz edebiliriz. Yaklaşık 150 milyonluk nüfusun bulunduğu ülkelerden bahsediyoruz. Bu nüfus büyüklüğünün yanında, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki tarihi, kültürel ve ekonomik bağlar düşünüldüğünde turizmde çok daha yüksek rakamlara çıkabilme potansiyeline sahibiz."

Bağlıkaya, fuarın, turizmde sektörel hacmin ve iş kalitesinin artırılması amacıyla bir borsa niteliği taşıdığına vurgu yaparak, "Hedefimiz; bölgedeki turizm hareketinin daha da hızlanmasını sağlayarak karşılıklı ziyaretçi hacmini ilk etapta 12 milyonun üzerine çıkarmak, sonrasında da daha yüksek seviyelere taşımaktır." açıklamasında bulundu.-

"Fuarın yakın ülkeler arasındaki turizmi geliştireceğine inancım sonsuz"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise BM Dünya Turizm Örgütü'nün uzun yıllardan bu yana yakın destinasyonlar arasında turizm hareketlerinin geliştirilmesine vurgu yaptığını bildirdi.

Eresin, "Bu fuarın da yakın ülkeler arasındaki turizmi geliştireceğine inancım sonsuz. Türkiye sadece turist kabul eden aynı zamanda gönderen bir ülke. TÜROB olarak her türlü desteğe ve iş birliğine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin de konuşmasında fuarın B2B yönüne dikkat çekerek, "Bu organizasyonda hem turizmi geliştirmek hem de geçmişteki bağları geliştirmek için hamle yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da TÜRSAB ile gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde kente gelen turist sayısının 2019'da 5,5 milyona ulaştığını belirterek, bu sayıyı 10 milyona çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dış İlişkiler Danışmanı Mustafa Osman Turan ise Balkan ülkeleri ile ilişkilerin gelişmesi için hayata geçirdikleri projelerden bahsetti.

B2B görüşmeler, panel, söyleşi ve etkinliklerle devam edecek fuar, 22 Eylül'de sona erecek.