TÜRSAB Pakistan'ı tanıttı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Pakistan'ın turistik değerlerini tanıtmak için bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Pakistanlı yetkililer, Türk seyahat acentaları ve basın mensupları katıldı. TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, iki ülke arasındaki turizmin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ise Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Genel Merkezi'nde "Pakistan Destinasyon Tanıtım ve B2B Görüşme Etkinliği" gerçekleştirildi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Pakistan'ın zengin kültürel ve turistik değerleri tanıtıldı.

Etkinliğe, Pakistan Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid, Pakistan Topluluk İlişkileri Konsolosu Uzair Ghumman, Türkiye'deki Pakistanlı Öğrenciler Başkanı Hafiz Uzair Ali Khan, Pakistan Turizmi Geliştirme Şirketi Genel Müdürü Aftab Rana ve beraberindeki heyet, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıl, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri, Bölge Temsil Kurulu ve İhtisas Başkanlarından oluşan TÜRSAB Heyeti, Türk Hava Yolları yetkilileri, Türkiye ve Pakistan seyahat acentaları temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, Türkiye ve Pakistan arasındaki güçlü ilişkilere dikkati çekerek "Bu iyi ilişkilere rağmen iki ülke arasındaki turizm hareketleri istediğimiz seviyede değil. Pakistan, Mohenjo-Daro Antik Kenti, Taxila Arkeolojik Kenti, Lahor Kalesi ve Şalimar Bahçeleri, Makli Tarihi Anıtları ve Rohtas Kalesi gibi UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne de giren önemli değerlere sahip.

Kültür turizmi kapsamında Pakistan'ı ziyarete gidecek vatandaşlarımızın orada çok iyi karşılanacağını biliyoruz. İki ülke arasındaki turizmi geliştirmek için daha çok destek verilmesi önem taşıyor. TÜRSAB olarak biz bugünkü etkinlikte olduğu gibi bundan sonra da turizmin gelişimi için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız." şeklinde konuştu.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ise Pakistan ve Türkiye arasındaki özel ilişkinin ortak kültürel, dini ve manevi mirasa dayandığını vurgulayarak, "Bu mirası gelecek nesillere aktarma arzusundayız. Bu tarihi ilişkinin, iki bölgedeki milyonlarca insanın yararına olacak şekilde daha da güçlü bir ekonomik ortaklığa dönüştürülmesi büyük önem taşımaktadır.

Kardeş ülkelerimizi ve turizm, kültür, el sanatları ve diğer alanlarda başarılı olan ülkeleri Pakistan'a gelmeye ve turizm sektörünün çeşitliliğini birlikte vurgulamaya teşvik ediyorum. Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gücünün, her iki ülkedeki turizm endüstrisinin optimum potansiyelini sinerji haline getirmek için kullanılabileceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

Pakistan ve Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminin önümüzdeki üç yıl içerisinde yıllık 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini aktaran Junaid, "Turizm Pakistan için önemlidir. Pakistan turizminin çeşitliliğini ve zengin kültürel mirasını tanıtmak bizim için önemli bir öncelik olmaya devam etmektedir. Benzer şekilde, Türk turizminin Pakistan'daki yansıması için mümkün olan her türlü desteği vermekten mutluluk duyacağız." dedi.

-Pakistan Türkiye'den misafirleri ağırlamak istiyor

TRT Haber İslamabad Muhabiri Levent Öztürk de Pakistan'ın doğal güzelliklerini tanıtacak doğru bir bilgi akışı olmadığına, çıkan haberlerin Pakistan hakkında güvenlik endişeleri yaratmaya yönelik olduğuna dikkati çekerek "Güvenlik konusunda içiniz rahat olsun, Pakistan'a gittiğinizde hiçbir zarar verici hareketle karşılaşmazsınız. Türkiye'den Pakistan'a giden bir Türk vatandaşı, son derece uygun koşullarda inanılmaz bir tatil yapabilir. Pakistan Türkiye'den misafirleri ağırlamak istiyor. Türk Büyükelçiliğimiz de bu konuda elinden geleni yapıyor." yorumunu yaptı.

Etkinliğe çevrim içi katılan Pakistan Turizm Geliştirme Kurumu (PTDC) Başkanı ve Punjab, Gilgit Baltistan, Azad & Jammu Keşmir, Belucistan, Sindh'in il turizm departmanlarının başkanları da katılımcılara Pakistan'ın turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Pakistan'ın geniş turizm potansiyeli, olağanüstü cazibe merkezleri, doğal güzellikleri ile trekking, dağcılık, su raftingi, deve safarileri, kuş gözlemciliği, çöl jeep safarileri gibi Pakistan'da yapılabilecek aktiviteleri tanıtan bir video gösterimi ve sunum gerçekleştirildi.

Seyahat acentası temsilcileri, soru ve cevap kısmında Pakistan heyetinden ülke turizmi hakkında bilgi alma imkanı buldu. Etkinlik sonunda misafirlere Pakistan'ın geleneksel lezzetleri sunuldu.