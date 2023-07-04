TÜRSAB Heyeti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u Ziyaret Etti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya başkanlığındaki TÜRSAB heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u tebrik etmek için ziyaret etti. Görüşmede turizmle ilgili son gelişmeler de konuşuldu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya başkanlığındaki TÜRSAB heyeti, 28. dönemde de Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine devam eden Mehmet Nuri Ersoy'a tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini sundu.

TÜRSAB başkan yardımcıları Hasan Eker, Davut Günaydın ile TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri, Elif Ural, Engin Ceylan, Erol Türk, Mehmet Akyıl, Talip Aldemir, Yıldırım Taş, TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevat Engin Şahin ve TÜRSAB Genel Sekreteri Timur Alp Bayrak'ın da katıldığı görüşmede Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakan danışmanları Neşe Çıldık ve Bedirhan Bayka ile TÜRSAB eski dönem yönetim kurulu üyesi İbrahim Kalay da yer aldı.

TÜRSAB heyeti, bir önceki dönem olduğu gibi bu dönemde de Bakan Ersoy'a görevinde başarılar diledi. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Birliğin çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere Bakan Ersoy'u TÜRSAB'a davet etti.

Görüşmede turizmle ilgili son gelişmeler de istişare edildi.