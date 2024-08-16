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Turnike Bir Gecede İki Araba Verdi Mali Gözyaşlarına Hakim Olamadı

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Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu yaptığı yarışma Turnike'de efsane bir gece yaşandı. Gelinim Mutfakta yarışmasının en popüler gelin kaynanalarının yarıştığı programda bir gecede iki araba sahiplerini buldu. Büyük ödül olan arabaların gitmesine sevinen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yarışma sürerken gözyaşlarına hakim olamadı. Seyirciler, "Mali, Mali…" tezahüratlarıyla Erbil'e moral verdi.

Gelinim Mutfakta Sürprizi

Fenomen yarışma Turnike, 13'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Kanal D'nin gündüz kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta yarışmacıları, Turnike'nin son bölümünün konukları oldu. Gelinim Mutfakta'nın popüler yarışmacıları Yeşim-Beyhan Öksüz, Hatice-Hüsniye Karabulut, Gülcan- Besime Ekici ve Aysun- Nurten Kuşatan, gelin ve kaynana olarak iki farklı takımda yarıştı.

Turnike Bir Gecede İki Araba Verdi Mali Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Gelinler Ve Kaynanalar Yarıştı

Yarışmada Mali'nin kendine has üslubuyla yaptığı espriler havada uçuşurken yarışmacıların eğlenceli cevapları programa renk kattı. Gelin ve kaynanalar arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı bölümde gelinler takımındaki Gülcan Ekici final etabında büyük ödül olan araba için yarışmaya hak kazandı.

Kornalı Kutlama

Gülcan Ekici, doğru topları tahmin ederek arabanın sahibi oldu. Gülcan Ekici, sevincini kayınvalidesi Besime Ekici ile birlikte paylaşırken arabanın kornasına basarak kutlama yaptı.

İkinci Araba Antalya'ya Gitti

Eğlenceli formatı ve sürprizlerle dolu ödülleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Turnike'de ikinci araba ise Antalyalı Saki ailesine gitti. Kendisi ev hanımı, eşi emekli olan Zeynep Saki, görüntülü telefon bağlantısıyla yarışmaya katılarak doğru soruyu bildi ve araba için yarışmaya hak kazandı. Seçtiği toplar ile 2 ayrı araba sembolünü de bulan Zeynep Hanım, büyük ödül olan arabayı kazanırken eşi, çocukları ve torunlarıyla büyük mutluluk yaşadı.

Mutluluğa Gözyaşlarıyla Ortak Oldu

Mali, Antalyalı Zeynep Hanım ve ailesinin sevincine kayıtsız kalamadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ünlü şovmen, "Araba gitti ya. Sevindim." derken seyirciden "Mali, Mali…" tezahüratları geldi.

Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten
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