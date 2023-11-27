Turnadağ Muharebesi sebep ve sonuçları neler? Turnadağ Muharebesi kaç yılında gerçekleşti?

Turnadağ Muharebesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş sürecindeki önemli savaşlardan biridir. Bu muharebe, Osmanlı'nın Anadolu'daki hakimiyetini genişletme ve Bizans İmparatorluğu'na karşı gücünü pekiştirme noktasında kritik bir rol oynamıştır.

Turnadağ Muharebesi'nin önemi, Osmanlı tarihindeki yerinin yanı sıra, Anadolu'nun siyasi ve toplumsal yapısının şekillenmesinde de büyüktür. Turnadağ Muharebesinin sebep ve sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Turnadağ Muharebesi sonuçları sorgulatılıyor.

TURNADAĞ MUHAREBESİ KAÇ YILINDA GERÇEKLEŞTİ?

Turnadağ Muharebesi, Osmanlı İmparatorluğu ile Dulkadiroğulları Beyliği arasında 12 Haziran 1515 tarihinde gerçekleşen muharebe. Çaldıran Muharebesi'nden sonra I. Selim, Kemah'ı alıp Sivas'a gelmişti. Emrindeki Rumeli Beylerbeyi Hadım Sinan Paşa'yı 42.000 kişilik bir kuvvetle Dulkadiroğulları Beyliği üzerine gönderdi. Hadım Sinan Paşa'nın karşısına çıkan Alaüddevle Bozkurt Bey yenildi.

TURNADAĞ MUHAREBESİ SONUÇLARI NELER?

Muharebe sonrasında Dulkadiroğulları Beyliği yıkıldı. Böylece Memlük Devleti'ne sefere gidilecekti. I. Selim'in dedesi de olan son Dulkadir Beyi Alaüddevle Bozkurt Bey savaştan sonra yakalanarak idam edildi ve Elbistan'a defnedildi. Bu savaşla beraber Anadolu Türk birliği sağlandı.