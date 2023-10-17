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Turkuaz renginde akan derenin Türkiye'de olduğu iddiası

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Sosyal Medya Haberleri

Sosyal medyada Türkiye'de olduğu iddia edilen ve mavi turkuaz renginde akan nehrin videosu paylaşıldı. Birçok kişi dağdan akan derenin doğu illerimizden birinde olduğunu ileri sürdü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda mavi renkte akan derenin Türkiye'de olduğu iddia edildi. Rengi hayranlık uyandıran derenin bir doğu ilimizde bulunduğu öne sürüldü.

Turkuaz renginde akan derenin Türkiye'de olduğu iddiası

Söz konusu video "Burası Türkiye'de bir yer" başlığıyla paylaşıldı.

Turkuaz renginde akan derenin Türkiye'de olduğu iddiası

Söz konusu videodan alınan karenin, tersine arama yöntemiyle taratıldığında derenin Porto Riko'da bulunan San Juan bölgesinin en yüksek zirvesi Cerro Mercedario'dan akan Arroyo Turquesa deresine ait olduğu göze çarpıyor.

Turkuaz renginde akan derenin Türkiye'de olduğu iddiası

Görüntüsüyle hayran bırakan dereyle ilgili "Pek çok kişinin gerçek olmadığına inandığı turkuaz rengiyle dikkat çeken Arroyo Turquesa deresi, San Juan'ın Barreal kasabası yakınlarında bulunuyor. Amerika'nın dördüncü en yüksek zirvesi olan Mercedario'dan inen sular San Juan dağlarını renklendiriyor." bilgileri yer alıyor.

Turkuaz renginde akan derenin Türkiye'de olduğu iddiası

Öte yandan Türkiye'de dereyle ilgili hiçbir bilgi yer almıyor. Suyun rengi ise içinde barındırdığı bakır minerallerinin oksitlenmesinden dolayı maviye dönüyor.

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"Turkuaz renginde akan derenin Türkiye'de olduğu iddiası"
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

"Turkuaz renginde akan derenin Türkiye'de olduğu iddiası yanlış. Söz konusu dere Porto Riko'nun San Juan bölgesinde bulunuyor. Dereyle ilgili birçok görsel ve kapsamlı bilgi mevcut."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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Porto Riko San Juan Türkiye Sosyal Medya Yaşam Dünya Haberler

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