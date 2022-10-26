Şarkıcı Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Söylediği şarkılar sayesinde gündeme gelen Türkü Akbayram kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Türkü Akbayram kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkü Akbayram babası kim? Türkü Akbayram biyografisi! İşte detaylar...

Türkü Akbayram, ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın kızıdır. Söylediği şarkılarla söz ettiren Türkü Akbayramkimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Türkü Akbayramkimdir? Türkü Akbayramkaç yaşında, nereli? Türkü Akbayrambiyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TÜRKÜ AKBAYRAM KİMDİR?

1986 yılında dünyaya gelen Türkü Akbayram, Ayten- Edip Akbayram'ın kızıdır. 2013 yılında Serdar Çınar'la evlendi. Türkü Akbayram, aslen Gazianteplidir. İstanbul Kandilli'deki Adile Sultan Sarayı'nda yapılan düğünde Serdar Çınar'la evlenen Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'ın nikâh şahitliğini, sanatçı Edip Akbayram'ın Antalyalı turizmci Ramazan Aslan ile Gaziantep'ten çocukluk arkadaşı Eyüp Leblebici yapmıştı. Türkü Akbayram ile Serdar Çınar'ın nikâh törenine Onur Akın, Belkıs Akkale, Hüseyin Turan, Yavuz Bingöl, Mahsun Kırmızıgül ve Kubat gibi ünlü isimler katıldı.

Üniversitede master yaptığı esnada 4.5 yıl evvel taşınarak evlenmeye karar verdiğini ifade eden Türkü Akbayram, mutluluğunu ifade ederken, Edip Akbayram ise Serdar Çınar'ı bugünden itibaren damadı değil, oğlu gibi gördüğünü söylemişti Serdar Çınar-Türkü Akbayram çifti, 2019'da Lavin adındaki kızlarını dünyaya getirdi. Babasını kendine örnek alan ve onu kızı olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Türkü Akbayram, 2018'de 'Hiçbiri' adındaki şarkısıyla müzik piyasasına girdi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü'nde okuduktan sonra babası Edip Akbayram'la beraber sahneye çıktığını anımsatan Türkü Akbayram, yıllardır babasına vokal yaptığını kaydederek, ilk single şarkısını çıkarmak için 3 yıl boyunca düşündüğünü ifade etti. Bundan sonra kendi başına bir şeyler yapması gerektiği düşüncesinin oluştuğunu aktaran Türkü Akbayram, fakat müzik piyasasına baktığı zaman içerisinde yer aldığı durumdan dolayı hep çekimser kaldığını savunarak, sonrasında beste arama yolculuğuna çıktığını ve 'Hiçbiri' ile tanıştığını anlattı.