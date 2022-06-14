Türksat 6A uydusu ne zaman fırlatılacak? Türksat 6A fırlatma tarihi!

Türksat 6A ne zaman fırlatılacak? Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türksat 6A uydusundan da bahsetmesinin ardından vatandaşlar Türksat 6A uydusu ne zaman fırlatılacak? Türksat 6A fırlatıldı mı? Türksat 6A fırlatma tarihi ne zaman merak etmeye başladı. İşte detaylar...

TÜRKSAT 6A UYDUSU NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Türksat 5B uydusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. Kürsüde bulunan butona basarak uyduyu hizmete sokan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada bir yeni müjdeyi de vererek Türksat 6A'nın 2023 yılında uzaya fırlatılacağı söyledi. Erdoğan, "Uzaydaki uydu sayımız 10'a yükselecek. Uzaydaki çıkarlarımızı da savunmak bizim namus borcumuzdur" diye konuştu.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, yeni müjdesini de duyurdu. Erdoğan, "Emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Uzay macerasında yeni aşama olan geçen süreç ülkemize eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Türksat3A uydusunu fırlattığımızda birileri istisra ile yaklaşmıştı. Küçümseyici tavırlarla kendi vizyonsuzluklarını sergiliyorlardı. Birilerinin dalga geçtiği 3A aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor. Uzay vatana yeni uydular da gönderdik. Türksat 4A, 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Bu uydularımızın yanına yenilerini ekliyoruz. Aynı yılda uzaya 2 uydu gönderen ender ülkeler arasında yer aldık. Uzay denince gençliklerinde izledikleri uzay filmi olanlara kötü bir haberimiz daha var. Yerli ve milli gözetleme uydumuz İmece'yi Ocak ayında Türksat 6A'yı da 2023 ortalarında uzaya fırlatıyoruz" dedi.

"UZAYDAKİ UYDU SAYIMIZ 10'A YÜKSELECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal 10'a yükselecek. Uzaydaki çıkarlarımızı da savunmak bizim namus borcumuzdur. Ay yüzeyine araç göndermeye, bilim insanı yetiştirmeden her alanda ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz. Uydu teknolojileri bu alanların başında geliyor. Türksat gibi kuruma sahip olmamız bu konuda en büyük avantajımızdır.

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