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Türksat 5B uydusu aktif mi, ne zaman faaliyete girecek? Türksat 5B uydusu nedir, ne işe yarar? merak ediliyor. Türksat 5B, 19 Aralık 2021'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile Cape Canevral/ABD'den uzaya gönderilen ticari bir haberleşme uydusudur. Türksat 5B uydusu aktif mi, ne zaman faaliyete girecek? Türksat 5B uydusu nedir, ne işe yarar? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKSAT 5B UYDUSU NEDİR?

Türksat 5B, 19 Aralık 2021'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile Cape Canevral/ABD'den uzaya gönderilen ticari bir haberleşme uydusudur. Kasım 2017'de Türksat A.Ş. ile yapılan sözleşmeye binaen, AIRBUS D&S (Defence and Space) firması tarafından üretilen ve 42° Doğu yörüngesinde hizmet verecek haberleşme uydusudur. Bu uyduyla Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı beşe, toplam uydu sayısı ise sekize çıkacaktır. Söz konusu uydu, Türksat AŞ'ye yörüngede teslim edilecektir. Sözleşme kapsamında TÜRKSAT-5A uydusunun da üretimi ve fırlatılması ile teknoloji transfer eğitim programı da bulunmaktadır.

Sabit Uydu Servisi (FSS)sınıf uydulara göreen az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan Yüksek Verimli Uydu (High Throughput Satellite- HTS) sınıfı kategorisinde olan ve faydalı yük kapasitesi ile Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B uydusu ; Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecektir. Frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55 Gbps'den[4] daha fazla veri iletim kapasitesi sağlanmış olacak, hâlihazırdaki mevcut Ka-bant veri iletim kapasitesi 15 kattan fazla artacaktır. Havacılık ve denizcilik sektörlerinde de etkin bir biçimde yerini alacak şekilde uzaydaki kapasitenin kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı özellikle yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecektir.

Türksat 5B'nin uzayda yerini almasıyla beraber Türksat'ın yerli ve milli uydu anten ailesi PeycON servislerinin de kapsama alanı ve hızı daha güçlenmiş olacak. Uydu kapsama alanının gelişmesiyle MicrON, AerON, HidrON ve TerrON anten ailesinin internet, kurumsal ağ, IP bachauling gibi servisleriyle beraber dünya üzerinde birçok ülkede kullanılmasına imkan sağlanacak.

35 yıldan fazla manevra ömrüne sahip olacak Türksat 5B uydusu yaklaşık 4,5 ton fırlatma ağırlığı ve 15 kW güç kapasitesinde olup, ayrıca yeni nesil elektrikli itki sistemi barındırmaktadır.

Türksat 5B Uydu Projesi'nde yerli uydu endüstrisinin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Yerli Endüstri Katkı Programı hayata geçirildi. Türksat mühendislerinin desteğiyle ASELSAN A.Ş. tarafından iki adet haberleşme ekipmanı tasarlandı ve Türkiye'de üretilerek Türksat 5B'de kullanılması sağlandı

TÜRKSAT 5B UYDUSU AKTİF Mİ?

Türksat 5B uydusuyla haberleşme ve internette yüksek kapasite artışı sağlanırken, üretiminde kazanılan deneyimler, yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın geliştirilmesine önemli kaynak oluşturdu.

TÜRKSAT 5B NE ZAMAN FAALİYETE GİRECEK?

Türksat 5B, 19 Aralık 2021'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile Cape Canevral/ABD'den uzaya gönderilen ticari bir haberleşme uydusudur. Türksat 5B, 14 Haziran 2022 tarihinde hizmete girmiştir.