Turkovac ne zaman çıkacak? Gözler yerli aşı Turkovac'a çevrildi… Turkovac çalışmalarında son durum nedir?

Yerli aşı Turkovak ile ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." ifadelerine yer vermişti. Sağlık Bakanlığı'nın acil kullanım için başvuruda bulunduğu yerli aşı Turkovac için acil kullanım izni çıkmış bulunmaktadır. Bunun ardından Türkiye'nin yerli aşısı da koronavirüsle savaşta vatandaşın hizmetine sunulmaya hazırlanmaktadır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının 2022 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, yerli aşı Turkovak için acil kullanım onayına başvurduğuna dair açıklamada bulundu. Bakanın açıklamasının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesinden sonra tüm Türkiye'nin merakla beklediği duyuru geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK) yapılan başvuru sonucunda, Turkovac için acil kullanım onayı resmen verilmiştir. Turkovacne zaman çıkacak? Turkovacaşısı inaktif mi? Turkovak aşısı ne zaman yapılır? Turkovac aşı randevusu nasıl alınır? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Turkovac aşı gönüllüsü nasıl olunur? Turkovac aşısını kim buldu? Turkovacaşı içeriği nedir? Bütün bu soruların cevabı haberimizdedir…

TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz ay düzenlediği basın toplantısında coronavirus salgınında merak edilen soruları yanıtlamıştır. Bakan Koca, açıklamasında, "Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Yerli aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde Ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." ifadelerine yer vermişti.

Bununla beraber, Kasım veya Aralık ayı içerisinde kullanıma girmesi planlanan Turkovac'ın Sinovac'dan daha etkin olduğu test edilmiştir.

Açıklamalara göre, süreç tamamlandıktan sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aşı numunelerini 14 günlük bir incelemeye tabi tutacağını söyledi. Acil kullanım onayı alması durumunda, seri üretime geçilecek ve üretilen diğer aşılarla bir yol izleyecektir. Uzmanlar, yerli aşının ancak Kasım veya Aralık ayları itibariyle kullanıma gireceğini söylüyorlar.

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