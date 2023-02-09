Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Türkoğlu ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Türkoğlu nerede? Türkoğlu nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Türkoğlu hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi merak edildi. Peki, Türkoğlu nerede? Türkoğlu nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Türkoğlu hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

TÜRKOĞLU NEREDE?

Türkoğlu, Kahramanmaraş iline bağlı bir ilçedir.

Nüfus: 78.569

Yüzölçümü: 490 m (1.600 ft) (Rakım)

TÜRKOĞLU NÜFUSU NEDİR?

Kahramanmaraş'ta yer alan Türkoğlu'nun nüfusu 78.569'dir.

TÜRKOĞLU HANGİ İLE BAĞLI?

Türkoğlu, Kahramanmaraş iline bağlı bir ilçedir. İlçe nüfusu 2020 itibarıyla Türkoğlu 78.569 kişidir.

Kökenbilim

İlçenin eski adı "Eloğlu"dur. Eloğlu ismi verilmesinin çeşitli rivayetleri vardır. Bunlar: Buraya sonradan geldikleri için çevre sakinleri yabancı anlamında "Eloğlu" demiştir; El kelimesinin devlet anlamı da vardır. Devlet zoruyla yerleştirildiklerinden dolayı "Eloğlu'nu Devletoğlu anlamı ile kullanmış olabilirler; Maraş yöresinden bir genç bu bölgeye kız kaçırır bugünkü ilçe merkezinin alt kısmına saklanırlar. Burası bataklık olduğundan sivrisinekler çok fazladır, bir süre sonra azıkları biter. Genç, Maraş'a yiyecek almaya gider. Bu gidiş ve dönüş uzun sürer. Bu kıza sivrisinekler çok zarar verirler, kızın ağlayarak "Eloğlu'na güven olmaz mı?" diyerek haykırmasından dolayı, bu olayın geçmiş olduğu yere "Eloğlu" denilmiştir.

11 Şubat 1960 tarihinde dönemin başbakanı Adnan Menderes burayı ziyaret eder, buranın ilçe, adının da Türkoğlu olmasına karar verir. 20 Nisan 1960 tarihli 7033 sayılı yasa ile Kahramanmaraş ilinin 6. ilçesi olur.

Tarihçe

İlçe genelinde bulunan höyüklerden ve Domuztepe Höyüğünde yapılan kazılardan anlaşıldığına göre ilçenin yaklaşık yedi bin yıllık köklü bir tarihi vardır. İlçe birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış olup bugünkü merkezinde yerleşim Osmanlı'nın son döneminde 180 yıl önce başlamıştır. Türkoğlu'nun ilk sakinleri Oğuzlar'ın Avşar boyuna mensup Tecirli aşiretidir. Tecirli aşireti; Tombak, Nadir, Ericek köyleri ve Çukurova arasında göçebe bir hayat yaşıyorlardı. "Tehcirlilerin" bu göçebe yaşamları çevreye zarar verince çevre sakinlerinin şikayetleri artar. Osmanlı Devleti tarafından Derviş Paşa tek sebebi bu şikayetler olmayan işte görevlendirildi ve uzun uğraşlar sonucunda Tecirliler bulundukları yere zorla yerleştirilirler. Hala bu döneme ait yapılar mevcuttur. Genel olarak bu yerler Cumhuriyet mahallesindedir.

Eloğlu Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Ermenilerin rehberliğinde Fransız işgaline uğrayan Maraş ile aynı güzergahta olduğundan zaman zaman işgale, zulüme ve toplu katliamlara maruz kalmışlardır.

Eloğlu bir süreliğine bu zulümlerden dolayı boşaltılmıştır. Bu sırada Fransızlar merkez Ulu Camii'nde ikamet etmişlerdir. Eloğlu son olarak 11 Şubat 1920 tarihinden sonra Fransızlar Maraş'tan çekilirken zulüme uğramıştır. Fransızlar çevre çeteleri tarafından bu bölgeden uzaklaştırılmıştır. 12 Şubat 1920 Tarihinde Fransızlar bu bölgeden Islahiye doğrultusunda tamamen ayrılmışlardır.

Türkoğlu

Türkoğlu, şehir merkezine yaklaşık 55 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir. İlçenin toplam nüfusu yaklaşık olarak 78.569'dur.

İlçenin ilk ismi Eloğlu'dur. 1944 senesinde köy konumunda iken 1960 senesinde ilçe statüsüne kavuşmuştur. İlçe, denizden yaklaşık olarak 500 m yükseklikte yer almaktadır. Birbirinden farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Gavur Gölü, bu ilçenin önemli doğal güzellik alanıdır.

İlçede görülmeye değer tarihi ve turistik yapılar arasında Gavur Gölü üzerine kurulmuş olan Dalyan Köprüsü ve Hititler döneminde inşa edilmiş olan Doluca Kalesi yer almaktadır.