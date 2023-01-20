TurkNet internet abonelik fiyatı bugün itibariyle zamlandı. Bunun ardından kullanıcılar, TurkNet zam mı geldi? 20 Ocak 2023 Türk Net yeni zamlı fiyatlar kaç TL? Türknet hangi paket ne kadara yükseldi, ne kadar zam geldi? araştırması yapıyor. İşte zamlı fiyatlar...

Ortalama internet hızının 35 Mbps olduğu Türkiye'de kullanıcılarına sunduğu ortalama 50 Mbps bağlantı hızı ile 2022'de de ilk sıraya yerleşen yerel internet hizmet sağlayıcılarından TurkNet, bugün abonelik fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Peki, TurkNet zam mı geldi? 20 Ocak 2023 Türk Net yeni zamlı fiyatlar kaç TL? Türknet hangi paket ne kadara yükseldi, ne kadar zam geldi?

TURKNET ZAM MI GELDİ?

TurkNet internet abonelik fiyatı bugün itibariyle zamlandı. Fiyat artışının yüzde 65'e ulaşan seviyede olduğu görüldü.

TURKNET ZAMLI FİYATLAR NE KADAR?

TurkNet tarafından bugün bazı kullanıcılarına gönderilen mesajlara ve akabinde şirket tarafından yapılan açıklamaya göre internet abonelik fiyatı zamlandı. Bu güne kadar TurkNet altyapısı üzerinden GigaFiber kullanan kişiler 139.90 TL ödüyordu. TurkTelekom altyapısı üzerinden hizmet alanlar ise 169.90 TL. Fakat bugün itibariyle 139.90 TL olan GigaFiber fiyatı 229.90 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde 169.90 TL ücret ödeyerek farklı altyapı üzerinden hizmet alan kullanıcılar da artık 249.90 TL ödeyecek.

TURKNET NEDİR?

TurkNet, İstanbul merkezli bir internet servis sağlayıcısıdır.

TurkNet 1996 yılı Mayıs ayında Turk.Net adıyla kurulmuştur. Kurulmasının ardından Türkiye'deki ilk internet paketi, ilk kişisel web alanı, ilk Türkçe forum ve ilk Türkçe portal uygulamalarını piyasaya sürmüştür.

Alan adına ve TNN portalına Sabancı Holding 1999 yılında Finansinvest üzerinden çoğunluk hissesini alarak ortak olmuş, 2003 yılı başlarında Sabancı Telekom'un kurulması ile birlikte TurkNet de bu şirketin bünyesine katılarak birleşmiştir.

Bu birleşme süreci içerisinde TNN portalı ve Turk.Net birbirlerinden ayrı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

Turk.Net, 2007 yılı Mayıs ayında Turkcell Superonline ile ilk yerel ağ erişim anlaşmasını imzalamıştır.

1996 yılında kurulmuş olan ve Türkiye genelinde özellikle kurumlar için ses ve veri iletişimi sunan Netone Telekom 2007 yılında bu hizmetlerin satın alınması için görüşmelere başlamıştır. Daha sonra 2008 yılı Şubat ayında Turk.Net'in isim hakları ile TNN portalını satın alarak aynı yılın ağustos ayında şirketin adını TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş. olarak, markasını da TurkNet olarak değiştirmiştir.

Şirket ilk başta teknolojik olarak yeni satın aldığı alana beş milyon dolarlık yatırım yapmıştır.

TurkNet, satın almanın hemen ardından 2008 yılı Mayıs ayında ADSL hizmetleri vermeye başlamıştır.

TurkNet, 2002 yılında IP MPLS VPN hizmeti sağlayan ilk operatör oldu.

TurkNet, 2008 yılında Bulgaristan üzerinden uluslararası fiber optik bağlantısını kurdu.

2009 yılında İstanbul'da fiber optik şebekesini tüm iş merkezi bölgelerine ulaştırdı.