Türkiye'nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından TurkNet, 11 Mart 2025 tarihinde siber saldırıya uğradığını ve bazı müşteri bilgilerinin ihlal edildiğini açıkladı. Bu gelişme, "TurkNet kişisel veriler çalındı mı?" ve "TurkNet açıklama yaptı mı?" sorularını gündeme getirdi. Peki, TurkNet kişisel veriler çalındı mı? TurkNet açıklama yaptı mı? İşte detaylar...

TURKNET KİŞİSEL VERİLER ÇALINDI MI?

TurkNet, yaptığı resmi açıklamada, saldırının küresel ölçekte artan siber tehditlerin bir parçası olduğunu belirterek, etkilenen kullanıcı bilgileri hakkında detaylar verdi. İhlale uğrayan veriler arasında ad, soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri ve statik IP adresleri gibi bilgiler bulunuyor. Ancak, finansal verilerin ve kullanıcı parolalarının güvende olduğu vurgulandı.

Saldırının ardından, sosyal medya platformlarında ve çeşitli forumlarda TurkNet'e ait müşteri bilgilerinin satışa çıkarıldığına dair iddialar gündeme geldi. Bazı kaynaklarda, hackerların 2,8 milyon veriyi çaldığını ve 3 Bitcoin fidye talep ettiğini öne süren paylaşımlar yapıldı. TurkNet, bu iddialara yönelik yaptığı açıklamada, yetkisiz erişimin tespit edildiği anda gerekli tüm güvenlik önlemlerinin devreye alındığını belirtti. Ayrıca, ilgili kurumlarla iş birliği içinde olduklarını ve hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurdu.