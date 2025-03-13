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TurkNet'e siber saldırı mı yapıldı? TurkNet veri ihlali hangi bilgileri etkiledi?

TurkNet'e siber saldırı mı yapıldı? TurkNet veri ihlali hangi bilgileri etkiledi?
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Türkiye'nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından TurkNet, 11 Mart 2025 tarihinde siber saldırıya uğradığını ve bazı müşteri bilgilerinin ihlal edildiğini açıkladı. Peki, TurkNet'e siber saldırı mı yapıldı? İşte detaylar...

TurkNet, yaptığı resmi açıklamada, saldırının küresel ölçekte artan siber tehditlerin bir parçası olduğunu belirterek, etkilenen kullanıcı bilgileri hakkında detaylar verdi. İhlale uğrayan veriler arasında ad, soyad, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri ve statik IP adresleri gibi bilgiler bulunuyor. Vatandaşlar, TurkNet'e siber saldırı yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, TurkNet'e siber saldırı mı yapıldı? TurkNet veri ihlali hangi bilgileri etkiledi?? Detaylar haberimizde...

TURKNET'E SİBER SALDIRI MI YAPILDI?

"Kamuoyunun bilgisine,

TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetişimi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Son dönemde, dünyada ve Türkiye'de örnekleri her geçen gün artan siber saldırılar, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef almakta olup, TurkNet'e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir.

TurkNet olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında alınan önlemlere rağmen kurumumuza ait veri tabanına bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır.

Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır.

İhlale konu olan veri tabanımızda, bir kısım müşterilerimize ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri bulunmaktadır.

Yaşanan saldırı, müşterilerimizin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta olup, bu bilgiler uçtan uca güvendedir.

Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalarımız ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülecek olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılacaktır.

An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz. Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.'

TurkNet'e siber saldırı mı yapıldı? TurkNet veri ihlali hangi bilgileri etkiledi??

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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