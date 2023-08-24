Türkler İnternette En Çok Kadın Giyim, Aksesuar ve Kozmetik Satıyor

E-ticaret sektörü büyümeye devam ediyor. İnternet üzerinden mağaza kurup online satış yapan işletme ve markaların sayısı her geçen gün artıyor. Sektöre giren her yeni işletmenin ilk ürünü ise kadınlara yönelik oluyor. Yeni markalar e-ticaret pazarına önce kadın giyim ürünleri, aksesuar ve kozmetik ürünleriyle giriyor. Sosyal medya pazarlama stratejisti Furkan Talay, 2023 verilerine göre Türklerin e-ticaret pazarına kadınlara yönelik ürünlerle girdiğini belirterek “2023 yılı itibarıyla toplam hacmin yüzde 35’ini ise kadın giyim, takı, aksesuar ürünleri oluşturuyor. Çocuk giyim de yine e-ticaret pazarının en vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor” dedi.

E-ticaret sektörü büyümeye devam ediyor. İnternet üzerinden mağaza kurup online satış yapan işletme ve markaların sayısı her geçen gün artıyor. Sektöre giren her yeni işletmenin ilk ürünü ise kadınlara yönelik oluyor. Yeni markalar e-ticaret pazarına önce kadın giyim ürünleri, aksesuar ve kozmetik ürünleriyle giriyor. Sosyal medya pazarlama stratejisti Furkan Talay, 2023 verilerine göre Türklerin e-ticaret pazarına kadınlara yönelik ürünlerle girdiğini belirterek "2023 yılı itibarıyla toplam hacmin yüzde 35'ini ise kadın giyim, takı, aksesuar ürünleri oluşturuyor. Çocuk giyim de yine e-ticaret pazarının en vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor" dedi.

Açıklama, sosyal medya pazarlama stratejisti Furkan Talay'dan geldi. 2023 verilerine göre Türklerin e-ticaret pazarına kadınlara yönelik ürünlerle girdiğini belirten Talay, "Özellikle pandemiden sonra online mağazaların gelirleri fiziksel mağazaların giderini karşılayacak duruma geldi. E-ticaret pazarına ciddi bir yönelim söz konusu. Var olanlarla birlikte sektöre yeni girenlerin sayısı da ciddi boyutlara ulaştı. Türk halkının internet üzerinden en fazla sattığı ürünleri ise 2023 yılı itibarıyla toplam hacmin yüzde 35'ini ise kadın giyim, takı, aksesuar ürünleri oluşturuyor. Çocuk giyim de yine e-ticaret pazarının en vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor" dedi.

KADINLAR KOZMETİK ÜRÜNLER İÇİN DE SANAL MAĞAZALARI TERCİH EDİYOR

Talay, kadınların sadece giyimde değil kişisel bakım ürünlerinde de sanal alışveriş platformlarını tercih ettiğini belirterek, "Kozmetik ürünler ve kişisel bakım da kadınların en çok internetten almayı tercih ettiği ürünler arasında…Hem çeşitlilik yani geniş bir ürün yelpazesi hem de fiyat karşılaştırma imkanı bulmaları onları kozmetik ürünlerde de sanal alışveriş platformlarına yönlendirdi. Bu amaçla çok sayıda kadın müşteri kozmetik firmalarını da online mağazalarsa daha aktif satış yapmaya yönlendirdi. O yüzden e-ticaretçilerin satmaktan vazgeçemediği ürünler arasında başı çekiyor" diye konuştu.

İNDİRİMLERİ DE BİLİYORLAR KAMPANYALARI DA

E-ticaret sektörünün kadınları merkeze almadan başarı göstermeyeceğini belirten Talay, "Çünkü kadınlar online alışveriş platformlarından nasıl alışveriş yapacaklarını erkeklere oranla daha iyi biliyor. Kadınların; online alışveriş platformlarındaki indirimlerden, kampanyalara kadar e-ticaret sektörünün satış ve pazarlama stratejisine bu kadar hakim olmaları, Türklerin e-ticarette başarısına da doğrudan etki anlamına geliyor" dedi.