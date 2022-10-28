Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinde neler var ve Vizyon Belgesi nedir merak ediliyor. 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara'da vatandaşlarla paylaşılacak. Ardından, Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinde neler var ve Vizyon Belgesi nedir soruları gündeme geliyor. Peki, Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinde neler var? Vizyon Belgesi nedir?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" programında açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı törende sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de yer alacak. Ardından, Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinde neler var? Vizyon Belgesi nedir? soruları merak ediliyor. Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinde neler var? Vizyon Belgesi nedir? Türkiye Yüzyılı vizyon belgesinde neler var? Vizyon Belgesi nedir? Detaylar haberimizdedir...

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYON BELGESİNDE NELER VAR?

Dev program öncesinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesinin içeriğinde neler olduğu da merak ediliyordu. Bu sorunun bir kısmı yanıt buldu. Buna göre muhalif gazetecilerin ve sosyal medya fenomenlerinin davet edildiği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birliktelik çağrısı yapılacak. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin aktardığına göre vizyon belgesinde, "Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Farklılıklarımız gücümüzdür. Gelin biz bu farklılıklarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim" ifadeleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara'da açıklanacak olan vizyon belgesi için özel bir program hazırlandı. Vizyon Belgesi'nde neler olduğu henüz belli değil.

VİZYON BELGESİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarı, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak.

Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, "Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koyacak.

AK Parti kurmayları, üzerinde aylardır çalışılan ve "ülkenin gelecek tasarımı" olarak niteledikleri "Türkiye Yüzyılı" lansmanının hazırlıklarını tamamladı. Vizyon belgesi niteliği taşıyan program,Ankara Spor Salonu'nda vatandaşlarla paylaşılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEK KONUŞMACI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı törende sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de yer alacak.

LOGOSUNDA DA DERİN BİR ANLAM VAR

AK Parti, "Türkiye Yüzyılı" vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulan logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil ediyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanıyor, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor. Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kuruluyor.

2053 VİZYONUNUN İNŞASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufkuyla buluşturmuşsak, inşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz" ifadesini kullanmıştı.