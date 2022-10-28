Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara'da vatandaşlarla paylaşılacak.Türkiye Yüzyılı nedir ve Türkiye Yüzyılı programı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Peki, Türkiye Yüzyılı nedir? Türkiye Yüzyılı programı ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, "Türkiye Yüzyılı'' vizyon belgesi bugün açıklanacak. Ardından, Türkiye Yüzyılı nedir ve Türkiye Yüzyılı programı ne zaman, saat kaçta olacağı merak ediliyor. Türkiye Yüzyılı nedir? Türkiye Yüzyılı programı ne zaman, saat kaçta? vatandaşlar tarafından sorularına yanıt aranıyor. Türkiye Yüzyılı nedir? Türkiye Yüzyılı programı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

TÜRKİYE YÜZYILI NEDİR?

Dev program öncesinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesinin içeriğinde neler olduğu da merak ediliyordu. Bu sorunun bir kısmı yanıt buldu. Buna göre muhalif gazetecilerin ve sosyal medya fenomenlerinin davet edildiği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birliktelik çağrısı yapılacak. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin aktardığına göre vizyon belgesinde, "Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Farklılıklarımız gücümüzdür. Gelin biz bu farklılıklarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim" ifadeleri yer alıyor.

100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedeflerle halkın karşısına çıkacak. Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, "Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koyacak.

TÜRKİYE YÜZYILI PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedeflerle halkın karşısına çıkacak. Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, "Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koyacak.

Bununla birlikte, Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı bugün saat 16.00'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıklayacaktır.