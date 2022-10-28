Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Yüzyılı vizyonunun ilk hedefini açıkladı: "Önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız". Cumhurbaşkanının açıklamasının ardından vatandaşlar, Türkiye Yüzyılı nedir, ne demek? Türkiye Yüzyılı ne anlama geliyor? Türkiye Yüzyılı içeriğinde neler var, maddeleri neler? merak etti. Peki, Türkiye Yüzyılı logosu nedir? Türkiye Yüzyılı ne demektir? İşte detaylar...

Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ilk hedefinin milli iradenin ürünü yeni anayasayı ülkemize kazandırmak olduğunu ve başörtüsü teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını söyledi. Erdoğan ayrıca, "Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık." dedi. Türkiye Yüzyılı nedir, ne demek? Türkiye Yüzyılı ne anlama geliyor? Türkiye Yüzyılı içeriğinde neler var, maddeleri neler?

TÜRKİYE YÜZYILI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarı, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu cuma günü kamuoyuyla paylaşacak.

100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedeflerle halkın karşısına çıkacak.

Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, "Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koyacak.

AK Parti kurmayları, üzerinde aylardır çalışılan ve "ülkenin gelecek tasarımı" olarak niteledikleri "Türkiye Yüzyılı" lansmanının hazırlıklarını tamamladı. Vizyon belgesi niteliği taşıyan program, 28 Ekim Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda vatandaşlarla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı törende sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de yer alacak.

TÜRKİYE YÜZYILI LOGOSU NEDİR?

AK Parti, "Türkiye Yüzyılı" vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulan logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil ediyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanıyor, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor.

Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kuruluyor.