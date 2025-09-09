Türkiye Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket yarı final Türkiye Yunanistan basket maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Tarihî bir başarıya imza atan Milliler, EuroBasket yarı finalinde Yunanistan'a karşı parkede olacak. Taraftarların gözü ise maçın yayın bilgilerine çevrildi. Türkiye – Yunanistan yarı final basketbol karşılaşması hangi gün, hangi saatte oynanacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?

TÜRKİYE TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATTI

12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te adını yarı finale yazdırarak büyük bir başarıya imza attı. Grubunu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan A Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda İsveç'i mağlup etti. Çeyrek finalde ise Polonya'yı 91-77'lik skorla geçerek 24 yıl sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

YUNANİSTAN İLE DEV KARŞILAŞMA

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ezeli rakibi Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. Mücadele 12 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Bu dev karşılaşma, hem tarihi rekabeti hem de finale giden yolu belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

MAÇ SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ

EuroBasket 2025 yarı final maçları 12 Eylül'de yapılacak. Türkiye–Yunanistan maçının saati ve yayıncı kuruluşu henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.