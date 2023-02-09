Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli göndermeye devam ediyor. Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler! Türkiye'ye yardım eden ülkeler hangileri? Türkiye'ye deprem yardımı gönderen ülkeler hangileri?

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Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler! Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli göndermeye devam ediyor. Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler! Türkiye'ye yardım eden ülkeler hangileri? Türkiye'ye deprem yardımı gönderen ülkeler hangileri? Detaylar...

TÜRKİYE'YE DEPREM YARDIMI GÖNDEREN ÜLKELER

Deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan edilmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke Azerbaycan oldu.

Azerbaycanlı ekipler arama kurtarma çalışmalarında 34'ü sağlık çalışanı toplam 725 personel ile Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarda bulunuyor.

Avrupa'dan Türkiye'ye ekip gönderen ülke sayısı 24'e çıktı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında AB üyesi 21 ülke ile Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'dan toplam 38 ekip Türkiye'ye sevk edildi.

Bu ekiplerde, arama kurtarma görevlileri ve tıbbi uzmanlar dahil 1650 kişi bulunduğu, ayrıca ekiplerin yanında 104 arama kurtarma köpeğinin yer aldığı belirtildi.

Avrupa ülkelerinden gelen ekiplerin çalışmaları sonucu şu ana kadar 36 kişinin enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

Bunun dışında AB'nin Türkiye'ye yönelik yardımlar kapsamında şu ana kadar 500 geçici konaklama ünitesi, 2 bin çadır ve 10 bin 500 yatak gönderilmesi için harekete geçtiği ifade edildi. Prefabrik konaklama ünitelerinde 5 kişinin, çadırlarda da 4 kişinin kalabileceği aktarıldı.

Fransa, Kahramanmaraş merkezli depremler için daha önce 2 uçakla Adana'ya gönderdiği 136 kişiden oluşan 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibine ek olarak 61 itfaiyeci, 2 doktor, 4 hemşire, 1 veteriner ve 6 özel eğitimli köpeğin bulunduğu üçüncü uçağı göndermişti. İlk 2 uçak Adana'ya son ekibi taşıyan uçak ise Gaziantep'e inmişti.

Fransa'nın Türkiye'deki depremler nedeniyle gönderdiği 136 kişilik kurtarma ekiplerine ek olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güvenli bir sahra hastanesi kurmayı taahhüt etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık, 77 kişilik arama-kurtarma uzmanlarını, son teknoloji ekipmanlarını ve arama köpeklerini Türkiye'ye gönderdi." ifadeleri yer aldı.

İki arama kurtarma ekibi gönderen Yunanistan yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. İnsani yardım kapsamında gün içinde Yunanistan tarafından insani yardım malzemesi taşıyan iki uçak daha Adana Havalimanı'na gelecek.

İtalya'dan 50'den fazla kişiden oluşan İtalyan İtfaiyesi ekibiyle 10 kişilik sağlık ekibi, arama kurtarma uzmanı köpeklerle beraber İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi nakliye uçağı ile Pisa'dan Türkiye'deki deprem bölgesine hareket etti.

İspanya'nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

İsviçre'den Hatay'a giden 80 kişilik ekip arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Avusturya'dan Türkiye'ye 84 kişilik arama kurtarma ekibi gönderilmişti.

Polonya, deprem sonrası Türkiye'ye 76 kişilik arama kurtarma ekibi göndermişti. Polonyalı ekip Adıyaman'ın Besni ilçesindeki çalışmalarında şu ana kadar 10 kişiyi kurtardı.

Romanya'dan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan RO-USAR arama kurtarma ekibine 116 kişinin daha katıldığı aktarıldı. Slovakya ve İzlanda'dan da arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerine gönderildiği belirtildi.

Moldova da 55 kişilik arama kurtarma ekibini deprem bölgelerine gönderdi.

Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi'ne bağlı 65 kurtarma görevlisi ve 8 özel eğitimli köpek ve Almanya'dan da 50 kişilik ekip Türkiye'ye sevk edildi.

Malta'dan 32 kişilik arama kurtarma ekibi, bir arama kurtarma köpeğiyle yardım çalışmalarına katıldı.

Ermenistan yönetimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 57 kişilik ekip gönderdi.

Gürcistan da depremlerin ardından Türkiye'ye 40 kişilik arama kurtarma ekibi daha gönderdi. Ekibin, 60 kişiden oluşan ve Adıyaman'da görev yapan ilk ekiple arama kurtarma çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Ukrayna da Türkiye'ye destek için 87 kişilik arama kurtarma ekibi, 18 araç ve 10 köpek gönderdi.

Belarus Acil Durumlar Bakanı Vadim Sinyavskiy, dün 32 kişilik ilk grubun deprem bölgesine gönderildiğini duyurmuştu.

ABD Ulaştırma Komutanlığı (USTRANSCOM), ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM) ve ABD Avrupa Hava Kuvvetleri (USAFE) koordinasyonunda 159 USAR personeli, 12 askeri çalışma köpeği ve yaklaşık 77 tonluk özel ekipmanı taşıyan ABD Hava Kuvvetlerine ait iki C-17 Globemaster III uçağı da İncirlik Hava Üssü'ne inmişti.

İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu 728. Hava Hareketlilik Filosunun girişimleriyle ABD Hükümetinin, Türk makamlarını desteklemek için gönderdiği ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Afet Yardım Müdahale Ekipleri, kısa süre içinde Adıyaman'da çalışmalara katılacak.

NATO, İsveç ve Finlandiya da dahil olmak üzere 20'den fazla NATO müttefiki ve ortağından 1400'den fazla acil durum müdahale personelinin Türkiye'ye konuşlandığını açıkladı.