Çin'den 31 Ekim tarihinde fırlatılan Long March-5B Y4 isimli taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi dünyaya düşeceği biliniyordu. Birçok kişi tarafından Türkiye'ye roket mi düşecek? Araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar roketin Türkiye'ye düşme ihtimalinin bulunup, bulunmadığını merak ediyor. Peki, Türkiye'ye roket mi düşecek? Çin'in fırlattığı roket Türkiye'ye düşer mi?

Türkiye'ye roket mi düşecek? Sorusu, birçok kişi için endişe yaratıyor. 31 Ekim tarihinde Çin'den fırlatılan roketin nereye düşeceği hakkında birçok farklı tahmin bulunuyor. Bazı tahminler arasında ise Türkiye'ye düşeceği söz konusu. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Türkiye'ye roket mi düşecek? Sorusunu yanıtladık. Peki, Türkiye'ye roket mi düşecek? Çin'in fırlattığı roket Türkiye'ye düşer mi?

TÜRKİYE'YE ROKET Mİ DÜŞECEK?

4 Kasım günü TSİ ile 14:21'de dünyaya kontrolsüz şekilde giriş yapacağı tahmin edilen Long March 5B roketinin ana kademesinin düşebileceği yerler arasında Türkiye de bulunuyor. Ancak konuyla ilgili henüz kesin bir tahmin bulunmamakta. Roketin çakılma yerinin dakikalar önce belli olacağı iddia edildi.