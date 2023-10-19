İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Türkiye yas ilan etti mi? Sorusu merak edildi. Peki, Türkiye yas ilan etti mi? Türkiye'de yas ilan edildi mi, hangi tarihlerde yas ilan edildi?

Türkiye yas ilan etti mi? Türkiye'de yas ilan edildi mi, hangi tarihlerde yas ilan edildi?

Türkiye yas ilan etti mi? Sorusu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı açıklaması ile birlikte yanıt buldu. Böylece birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Türkiye yas ilan etti mi? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Türkiye yas ilanetti mi? Türkiye'de yas ilan edildi mi, hangi tarihlerde yas ilan edildi?

TÜRKİYE YAS İLAN ETTİ Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İsrail'in Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edileceğini belirtti. Buna göre milli yas 21 Ekim Cumartesi akşamı sona erecek.

MİLLİ YAS RESMİ TATİL Mİ?

Milli yas resmi tatil değildir. Milli yas süresince okullar ve diğer kurumlar çalışmaya devam eder. Resmi tatil sayılmadığı için işe gidilmeye devam edilir. Milli yas süresince bayraklar yarıya indirilir, eğlence programları ertelenir.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NE OLUR?

Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir ve eğlence programları iptal edilir.

Ulusal yas veya millî yas günlerinde, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yas tutma ve anma etkinlikleri gerçekleştirilir.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir.