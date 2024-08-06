TÜRKİYE YARI FİNALDE KİMİNLE EŞLEŞECEK? Filenin Sultanları yarı finalde kiminle oynayacak, belli oldu mu?
TÜRKİYE YARI FİNALDE KİMİNLE EŞLEŞECEK? Filenin Sultanları yarı finalde kiminle oynayacak, belli oldu mu? Türkiye'nin voleybol takımı Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi merak konusu oldu. Yarı finalde kiminle eşleşeceği konusunda henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Takımın performansı ve gelecekteki maçları büyük bir heyecanla bekleniyor.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Çin ile South Paris Arena'da karşılaştı. Maçın sonucu ve Türkiye'nin turnuvadaki konumu hakkında detaylar haberimizde. Peki, Türkiye yarı finalde! Türkiye yarı finalde kiminle oynayacak? Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman?
TÜRKİYE- ÇİN VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
TÜRKİYE YARI FİNAL RAKİBİ BELLİ OLDU MU?
Türkiye- Çin karşılaşmasını kazanarak yarı finale yükselen Milli Takım'ın yarı final rakibi henüz belli olmadı. Yarı finalde Türkiye, İtalya- Sırbistan maçının kazananıyla oynayacak.
YARI FİNAL
Brezilya-Dominik Cumhuriyeti
Polonya-Amerika Birleşik Devletleri
İtalya-Sırbistan / Türkiye