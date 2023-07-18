TÜRKİYE YANGIN HARİTASI | Türkiye yangın son dakika haberleri! Türkiye yangın son dakika tablosu, Marmaris, Antalya! Marmaris, Antalya, Çanakkale!

Orman yangınları hangi harita ile takip edilir? Temmuz'dan bu yana başlayan yangınlar söndürülmeye devam ediyor. Özellikle Antalya ve Muğla'da süren yangınlarda onlarca köy ve mahalle tahliye edildi. Peki, Türkiye yangın son dakika haberleri! Türkiye yangın son dakika tablosu, Marmaris, Antalya! Marmaris, Antalya, Çanakkale, İstanbul yangın son durum ne? İşte detaylar…

Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınları NASA uyduları tarafından da görüntülendi. FIRMS adı verilen Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi sisteminde Türkiye'deki kırmızı noktaların yoğunluğu net bir şekilde görülebiliyor. Yangınların son durumunu canlı takip etmek isteyenler "NASA Yangın Haritası" ekranını araştırıyor. Peki, Türkiye yangın son dakika haberleri! Türkiye yangın son dakika tablosu, Marmaris, Antalya! Marmaris, Antalya, Çanakkale, İstanbul yangın son durum ne? İşte detaylar…

TÜRKİYE YANGIN HARİTASI

Teknolojinin sunduğu imkanlardan biri de uydu görüntüleri. Dünya'nın yörüngesindeki uydulardan gelen görüntüler sayesinde en güncel yangınları, hava kirliliğini ve bunların şiddetini takip edebilirsiniz. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, kısaca NASA elbette bu iş için de veriler sunuyor. NASA, hem Worldview hem de FIRMS araçları sayesinde uydudan güncel verileri ulaştırıyor. Aşağıdaki görsellerde sırasıyla Worldview ve FIRMS'ün güncel Türkiye aktif yangın haritaları bulunuyor.

Aynı zamanda bakanlığın kendi internet sitesinden de son yangınlara ilişkin bilgi edinilebilir.