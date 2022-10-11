Filenin Sultanları, ABD'ye 3-0 mağlup olarak Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti. Bunun ardından vatandaşlar, Türkiye voleybolda elendi mi? Türkiye 2022 Voleybol Dünya Şampiyonası'nda turnuvaya veda mı etti? Türkiye çeyrek finalde mi kaybetti, kaç kaç yenildi? merak etti. Peki, Türkiye çeyrek finalde kaç kaç yenildi? İşte detaylar...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Türkiye voleybolda elendi mi? Türkiye 2022 Voleybol Dünya Şampiyonası'nda turnuvaya veda mı etti? Türkiye çeyrek finalde mi kaybetti, kaç kaç yenildi?

TÜRKİYE VOLEYBOL ŞAMPİYONASINDA ELENDİ Mİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

TÜRKİYE - ABD ÇEYREK FİNAL SETLER KAÇ KAÇ BİTTİ?

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan müsabakada, setin ilk başlarında 6 sayı geri düşen milliler, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Saliha Şahin'in sayılarıyla 10-10 eşitliği yakaladı. Milli takımın hücumlarına iyi savunma yapan ABD, Frantti, Drews ve Robinson'un sayılarıyla ilk seti 25-22 kazandı.

İkinci setin ilk dakikalarında iki ülke arasında denge hakim olurken, milli takım Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın ile sayılar buldu. Milli takıma, Drews, Washington, Ogbogu ve Frantti'nin sayılarıyla karşılık veren ABD, ikinci seti 25-15 kazandı.

Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren ve Frantti, Drews, Poulter ve Robinson ile sayılar bulan ABD, seti 25-20, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

ABD'ye yenilen milliler, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na veda etti.