Türkiye voleybol takımı finalde kimle oynayacak? Türkiye'nin finalde rakibi kim?

Türkiye'nin voleybol takımının finaldeki rakibi merak konusu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Peki, Türkiye finalde kimle oynayacak? Voleybol Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'nin rakibi kim, hangi ülke?