Türkiye voleybol takımı finalde kimle oynayacak? Türkiye'nin finalde rakibi kim?
Türkiye'nin voleybol takımının finaldeki rakibi merak konusu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Peki, Türkiye finalde kimle oynayacak? Voleybol Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'nin rakibi kim, hangi ülke?
Filenin Sultanları finalde kimle oynayacak? Türkiye'nin voleybol takımının finaldeki rakibi merak konusu oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Peki, Türkiye finalde kimle oynayacak? Voleybol Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'nin rakibi kim, hangi ülke? Detaylar!
TÜRKİYE'NİN FİNAL RAKİBİ KİM?
Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Türkiye'nin finaldeki rakibi Hollanda-Sırbistan maçı galibi olacak.
Filenin Sultanları, Hollanda-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 3 Eylül Pazar günü finalde karşılaşacak.
Brüksel, 3 Eylül Pazar günü yapılacak 3'üncülük ile final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.