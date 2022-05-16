Türkiye veto ederse ne olur? İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olabilir mi? - Haberler

Türkiye veto ederse ne olur, NATO üyeliği hakkını İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin veto kararına rağmen elde edebilir mi? merak edilen konular arasında yer alıyor. Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhaneleri gibi. Olumlu bakmamız mümkün değil" demişti. Peki, NATO üyelik başvurusunu Türkiye veto ederse ne olur? Türkiye veto ederse İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olabilir mi? İşte detaylar...

TÜRKİYE VETO EDERSE NE OLUR?

İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şu açıklamayı yaptı: "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, "NATO'ya üye olacak ülkeler, PKK-YPG terör örgütlerine destek vermemeli" dedi.

Bu gelişmelerin ardından akıllara Türkiye NATO üyeliklerini veto ederse ne olur? sorusu geldi.

Kurulduğu tarihte 12 üyesi olan NATO'da günümüzde 30 ülke bulunmakta ve NATO üyeliği " Nato Antlaşması'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesinin güvenliğine katkı yapacak durumda olan tüm Avrupa devletlerine" açıktır. Bir ülkenin NATO üyesi olabilmesi için NATO'ya üye 30 ülkenin de oybirliği ile üyeliği onaylaması gerekir. Bu sebeple İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye veto ederse Finlandiya ve İsveç NATO üyesi olamaz.

NATO'DA KARARLAR VE İSTİŞARELER

Üye ülkeler her gün çok çeşitli seviyelerde ve alanlarda güvenlik sorunlarına ilişkin istişareler yapmakta ve kararlar almaktadır.

NATO kararı" 30 üye ülkeden her birinin müşterek şekilde aldığı kararının neticesidir. Tüm kararlar oy birliğiyle alınmaktadır.

Her gün yüzlerce resmi görevli (sivil veya askeri uzman olarak) gerektiğinde ulusal delegasyonlarla ve NATO genel merkezi çalışanlarıyla iş birliği halinde bilgi alışverişinde bulunmak, düşüncelerini paylaşmak ve kararların hazırlanmasına yardım etmek üzere NATO genel merkezine gelmektedir.

40 üye olmayan ülke, politik ve güvenlikle ilişkili sorunları hususunda NATO ile iş birliği yapmaktadır. Bu ülkeler İttifak ile diyalog ve uygulamalı iş birliği sürdürmektedir ve birçoğu NATO liderliğinde düzenlenen operasyonlara ve görevlere katılmaktadır. NATO aynı zamanda çok çeşitli uluslararası kuruluş ile iş birliği halindedir.

Ortak ülkeler, üye ülkelerle aynı karar verme yetkisine sahip değildir.

NATO ÜYESİ ÜLKELER VE ÜYE OLDUKLARI YILLAR

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLE?İK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAG (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

NATO GENEL SEKRETERİ NE DEDİ?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleriyle ilgili Türkiye'nin olumsuz tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Stoltenberg, "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" dedi. Öte yandan Stoltenberg, Türkiye'nin niyetinin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini engellemek olmadığının altını çizdi.

ÇAVUŞOĞLU 3 ŞART SIRALAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Finlandiya ile İsveç'in PKK ve YPG terör örgütleriyle ve mensuplarıyla yaptıkları görüşmeler ve özellikle İsveç'in silah yardımı yapmasıyla birlikte tüm rahatsız olduğumuz konuları açık şekilde sergiledik. Bunları fotoğraflar ve belgelerle müttefiklerimize de anlattık" demiş, Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya terörü desteklemeyi durdurmalı. Güvenlik garantisi vermeli, ve Türkiye'ye yönelik ihracat yasaklarını kaldırmalı" ifadelerinde bulunmuştu. Çavuşoğlu ayrıca, "Finlandiya Dışişleri Bakanı tutumuza ılımlı yaklaşırken İsveç'te bunu görmüyoruz" demişti.

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