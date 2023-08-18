Türkiye ve Çin, Turizm Sektöründe İşbirliğini Güçlendirmeyi Söz Verdi

Türk ve Çinli yetkililer, turizm sektöründe işbirliğini güçlendirmek için çalışacaklarını açıkladı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, Çin ile ilişkileri geliştirmek ve Çinli turist sayısını artırmak için çalışacaklarını belirtti. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ise Türkiye'nin tarihi ve kültürel güzelliklerinin Çinli turistleri cezbettiğini ifade etti.

İSTANBUL, 18 Ağustos (Xinhua) -- Türk ve Çinli yetkililer turizm sektöründe işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu Perşembe günü İstanbul'da düzenlenen turizm tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Çin öncelikli pazarlarımızdan biri. Çin'le mevcut ilişkilerimizi daha da geliştirmek üzere birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 2019 yılında 426.000'i geçtiğini belirten Fisunoğlu, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ülkeyi ziyaret eden Çinli turist sayısını yılda 1 milyona çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Fisunoğlu, "Bu noktada Çin pazarındaki aktif tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ise toplantıdaki konuşmasında kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Çin de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda turisti cezbettiğini ifade etti.

Wei, "Yakın gelecekte daha fazla Çinli turistin Türkiye'ye geleceğine inanıyoruz. Türkiye'nin tarihi ve kültürel güzellikleri ile Türk halkının misafirperverliğini deneyimleyecekler" dedi.

Başkonsolos, Çin ve Türkiye arasında turizm sektöründeki işbirliğini artırmanın önemine ve büyük potansiyeline işaret etti.

Wei, "Bundan sonra da Çinli turistlerin Türkiye'de güvenli, sorunsuz ve keyifli şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak için diğer kuruluşlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.