Türkiye ve Çin Turizm İşbirliğini Güçlendirmek İçin Anlaştı

Kısa süre önce bir araya gelen Türk ve Çinli yetkililer turizm sektöründe işbirliğini güçlendirme sözü verdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, Çin ile mevcut ilişkileri daha da geliştirmek üzere yapılacak işbirlikleri dolayısıyla heyecanlı olduklarını belirtti. Türkiye'nin hedefi, Çinli turist sayısını yılda 1 milyona çıkarmak. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ise Türkiye'nin tarihi ve kültürel güzellikleri ile Türk halkının misafirperverliğini deneyimleyeceklerine inandıklarını söyledi.

1. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

2. İstanbul'daki Shangri-La Otel'den çeşitli görüntüler

3. Toplantıdan çeşitli görüntüler

4. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu'nun çeşitli görüntüleri

5. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong'un çeşitli görüntüleri

6. İstanbul'daki toplantıdan çeşitli görüntüler

7. İstanbul'daki Çinli turist kafilesinden çeşitli görüntüler

Kısa süre önce bir araya gelen Türk ve Çinli yetkililer turizm sektöründe işbirliğini güçlendirme sözü verdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, 17 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen turizm tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Çin öncelikli pazarlarımız arasında yer almaktadır. Çin'le mevcut ilişkilerimizi daha da geliştirmek üzere yapacağımız işbirlikleri dolayısıyla heyecanlıyız" dedi.

Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 2019 yılında 426.000'i geçtiğini belirten Fisunoğlu, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda ülkeyi ziyaret eden Çinli turist sayısını yılda 1 milyona çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Fisunoğlu, "Bu noktada Çin pazarındaki aktif tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ise toplantıdaki konuşmasında kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Çin de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda turisti cezbettiğini ifade etti.

Wei, "Yakın gelecekte daha fazla Çinli turistin Türkiye'ye geleceğine inanıyoruz. Türkiye'nin tarihi ve kültürel güzellikleri ile Türk halkının misafirperverliğini deneyimleyecekler" dedi.

Başkonsolos, Çin ve Türkiye arasında turizm sektöründeki işbirliğini artırmanın önemine ve büyük potansiyeline işaret etti.

Wei, "Bundan sonra da Çinli turistlerin Türkiye'de güvenli, sorunsuz ve keyifli şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak için diğer kuruluşlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)