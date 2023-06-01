Türkiye ve Azerbaycan arasındaki turizm faaliyetleri masaya yatırıldı

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki turizm faaliyetleri, Bakü'de gerçekleştirilen workshop ile ele alındı. Workshop'ta iki ülke arasındaki turizm pazarının potansiyeli ele alındı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Türk otelciliğinin geldiği seviye ile bugün Türkiye'nin, adeta yüz akı konumunda olduğuna işaret etti.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki turizm faaliyetleri, Bakü'de gerçekleştirilen workshop ile masaya yatırıldı.

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, TUROB ve Türk Hava Yolları iş birliğinde, Alaska Turizm organizasyonuyla gerçekleştirilen workshop'ta iki ülke arasındaki turizm pazarının potansiyeli ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, yaklaşık 10 milyon nüfuslu kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının pandemi öncesi rakamlara yaklaşmasının kardeşliğin bir sonucu olduğunu aktardı.

Eresin, 2022 yılında yaklaşık 700 bin Azerbaycanlının Türkiye'ye geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sayının kısa sürede 1 milyona ulaşacağını öngörüyoruz. 2022 yılında yurt dışına çıkan Azerbaycan vatandaşlarının ilk tercihi Türkiye oldu. Türkiye'den Azerbaycan'a ise geçen yıl 315 bin turist gitti. Türkiye, Azerbaycan'a en çok turist gönderen ilk 5 ülkenin içinde. Bu da Azerbaycan'ın Türkiye için olduğu gibi, Türkiye'nin de Azerbaycan turizmi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Azerbaycan'ın Türkiye'den daha çok turist ağırlama potansiyeli var. Zira Azerbaycan'ın Türk ziyaretçiler için başta gastronomi, yaz ve kış turizmi, kültür turizmi, sağlık turizmi gibi birçok açılardan önemli altyapı ve üstyapı imkanları bulunuyor.

Bu önemli potansiyeli harekete geçirmek üzere Azerbaycanlı meslektaşlarımızla karşılıklı iş birliği ve tanıtım çalışmalarını daha çok artıracağız. Azerbaycan turizm potansiyeli olarak hedeflediğimiz 1 milyon 850 bin sayısına ulaşmak için her türlü iş birliğine açığız. Bu önemli potansiyeli harekete geçirmek üzere Azerbaycanlı meslektaşlarımızla karşılıklı iş birliği ve tanıtım çalışmalarını çoğaltacağız."

??????? Bakü'deki workshop'a 41 otel katılım sağladı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Türk otelciliğinin geldiği seviye ile bugün Türkiye'nin, adeta yüz akı konumunda olduğuna işaret ederek, "Kuşkusuz Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bugün geldiği seviye itibarıyla dünyaya örneklik teşkil eden, iki ülke arasında emsali olmayan bir ilişki biçimidir. Bize düşen, bütün sektörlerdeki görevlilere düşen görev, bu ilişki biçiminden, bu anlayıştan, bu yaklaşımdan bir sinerji üretmektir." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, ???????Bakü'deki workshop'a 41 otel katılım sağladı. Azerbaycan'ın önde gelen yaklaşık 200 seyahat acentesi ve tur operatörlerinin de davetli olarak katıldığı organizasyonda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi.

Azerbaycan Turizm Ajansı Aparat Rehberi Kenan Kasımov, Azerbaycan Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Goydaniz Gahramanov, Azerbaycan Otelciler Birliği Başkanı Eldar Alimuradov ile THY Bakü Müdürü Hamid Eldeleklioğlu'nun da katıldığı etkinlikte iki ülke turizminin geliştirilmesine yönelik temenni ve beklentiler paylaşıldı.