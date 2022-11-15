Türkiye - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Ürdün maçı hangi kanalda? Türkiye ne zaman? Türkiye - Ürdün maçı nereden izlenir?
Gündem Haberleri
Kadın A Milli Futbol Takımımız Ürdün ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise oynanacak olan Türkiye- Ürdün hazırlık maçının ne zaman olduğunu merak ediyor. İlgiyle takip edilen Milli Takım maçlarından biri olan Türkiye- Ürdün ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Ürdün maçı hangi kanalda? Türkiye ne zaman? Türkiye - Ürdün maçı nereden izlenir? İşte merak edilenler...
Türkiye - Ürdün maçı hangi kanalda? araması gündemde yer alıyor. Hazırlık karşılaşması olan Türkiye- Ürdün maçı futbolseverler tarafında heyecanla bekleniyor. Arama motorlarında ise Türkiye - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Ürdün maçı hangi kanalda? Türkiye ne zaman? Türkiye - Ürdün maçı nereden izlenir? soruları aratılıyor. İşte maç hakkında merak edilenler...
TÜRKİYE- ÜRDÜN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye, Ürdün ile 15 Kasım günü saat 16:00'da karşılaşacak.
TÜRKİYE- ÜRDÜN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Hazırlık maçı olan Türkiye- Ürdün maçı yayınlanmayacak.
Kadın A Milli Takımı, hazırlık maçında bugün Ürdün ile karşılaşacak. Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 1 No'lu Saha'da yapılacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takım 12 Kasım'da karşı karşıya gelmiş ve Türkiye sahadan 7-0 galip ayrılmıştı.
Kadın A Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe A.Ş.), Handan Kurğa (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Senem Pınar Özer (Hatayspor)
Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), İlayda Civelek (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), İpek Kaya (ASJ Soyaux Charente), Kezban Tağ (ALG Spor), Cansu Nur Kaya (Fatih Vatan Spor), Ece Tekmen (ALGSpor), Berna Yeniçeri (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Eda Karataş (ALG Spor), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Fatoş Yıldırım (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Cansu Gürel (Fenerbahçe A.Ş.)
Orta Saha: Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe A.Ş.), Büşra Kuru (SC Sand), Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe A.Ş.), Busem Şeker (Fenerbahçe A.Ş.), Beyza Kara (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Arzu Karabulut (ALG Spor), Elif Keskin (Wulfz Fatih Karagümrük), Miray Cin (MSV Duisburg), Zeynep Gamze Koçer (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı)
Forvet: Yağmur Uraz (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Kader Hançar (Fatih Vatan Spor)
Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin
Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası